Пьер Паганини, фитнес-тренер швейцарца Роджера Федерера, рассказал о восстановлении теннисиста. Роджер Федерер травмировался на Australian Open-2020 и до сих пор продолжает восстановление.

Это хорошие новости для Роджера

Фитнес-тренер рассказал, что травмированное колено беспокоило Федерера в течение последних нескольких лет. Однако швейцарец удачно "скрывал" травму и решил сделать операцию, когда проблема стала серьезной.

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Пьер Паганини отметил, что 39-летний Федерер возобновил тренировки "с нуля" в начале октября 2020 года. Сейчас он тренируется практически в штатном режиме.

"Если бы на него посмотрели со стороны, то сказали, мол, все замечательно, у него ничего не болит. Но не стоит забывать, что когда все этапы пройдены, тогда мы начинаем работать над реактивностью в тяжелых условиях.

Сейчас можно сказать, что он занимается реальным фитнесом и реальными теннисными тренировками, когда ты работаешь и не думаешь, что в следующую секунду случится с коленом. Это хорошие новости для Роджера, потому что ему надо было колоссальное терпение, чтобы он смог добраться до этого состояния. Когда начинаешь об этом задумываться, то все кажется безумием", – заявил тренер.

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Уже в марте Федерер должен выступить на турнире в Дохе. Паганини заявил, что только сам Федерер знает, на каких турнирах он сможет сыграть. По его словам, здоровье теннисиста следует беречь.

Для него будет огромной победой, если он сможет выйти на корт и сыграть, а потом сказать: "Ребята, я отыграл, со мной все в порядке, я с нетерпением жду следующей игры" или, например, проиграть и тогда уже готовиться к следующему турниру,

– сказал Паганини.

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