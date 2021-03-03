Футбольный матч между сборными Франции и Украины в отборе на чемпионат мира пройдет без зрителей. Власти Франции не дали разрешения на возвращение болельщиков на трибуны.

Матч между сборными Франции и Украины состоится на "Стад де Франс" в Сен-Дени (пригород Парижа) 24 марта. Это будет первый матч для обеих сборных в отборе на чемпионат мира 2022 года.

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Федерация футбола Франции хотела, чтобы этот матч состоялся в присутствии болельщиков – до 30% от вместимости стадиона. Однако местные власти отказали им из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.