Матч Франция – Украина состоится без зрителей
Футбольный матч между сборными Франции и Украины в отборе на чемпионат мира пройдет без зрителей. Власти Франции не дали разрешения на возвращение болельщиков на трибуны.
Источник:L'Équipe
Матч между сборными Франции и Украины состоится на "Стад де Франс" в Сен-Дени (пригород Парижа) 24 марта. Это будет первый матч для обеих сборных в отборе на чемпионат мира 2022 года.
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Федерация футбола Франции хотела, чтобы этот матч состоялся в присутствии болельщиков – до 30% от вместимости стадиона. Однако местные власти отказали им из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе.
- Стоит добавить, что сборная Украины в 2020 году играла против Франции на этом стадионе без болельщиков. Это была товарищеская игра, которая закончилась унизительным поражением украинцев со счетом 7:1. Это поражение стало самым крупным в истории сборной Украины.
- После матча во Франции сборная Украины проведет еще два матча в марте в отборе на ЧМ-2022: 28 марта против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Оба матча состоятся во Львове в присутствии зрителей на трибунах.
- Для того, чтобы подготовить поле "Арены Львов" к этим матчам, Руху и Львову не дали провести здесь матчи УПЛ. Руж должен был здесь сыграть 6 марта против Десны (игру перенесли на 8 марта, но куда – пока неизвестно). А матч между этими командами 13 марта вообще перенесли на неопределенный срок.
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