Динамо и Колос сыграли матч 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/2021. Команды не смогли определить сильнейшего в основное время, поэтому Динамо завоевало путевку в полуфинал только в серии пенальти.

Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальти)

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Нули в основное время

Со старта поединка Динамо и Колос предложили интенсивный футбол. Гости из Ковалевки не боялись позиционно атаковать, с чем Динамо иногда справлялось несколько панически.

Впрочем, первую угрозу в матче создало именно Динамо. Сергей Сидорчук отдал пас на Виктора Цыганкова, который вошел в штрафную и пробил с удобной левой ноги. Но мяч пролетел мимо ворот.

На 22 минуте игры автора первого острого момента постигла неудача... Виктор Цыганков получил повреждение и покинул поле. Виктора заменил Жерсон Родригес.

В следующий момент пришлось ждать до 36 минуты, когда Виталий Миколенко совершил навес в штрафную на Караваева. Тот пробил взлет, но не попал в створ ворот.

На 65 минуте на поле вспыхнули страсти. Де Пена ударом через себя выбил мяч в штрафной, ударив Золотова. Арбитр имел все основания назначить пенальти, но принял другое решение.

Эпизод возмутил наставника Колоса Руслана Костышина. Тот побежал спорить, за что получил удаление. Однако Мирча Луческу почти сразу снял Де Пену с игры, выпустив Богдана Леднева.

В середине второго тайма Динамо удалось прижать Колос к воротам. Свои моменты имели Леднев и Шапаренко, однако отправить мяч в сетку ворот Волынца так и не удалось.

На 86 минуте вырвать победу для Динамо мог Беседин. Артем избежал офсайда и ворвался в штрафную Колоса. Нападающий сразу пробил низом в дальний угол, но не попал. Через минуту Артем получил идентичный момент, и на этот раз Колос спас Волынец.

Уже в компенсированное время дважды воротам Колоса грозил Леднев. Богдану доверили пробить два штрафных, однако Волынец уверенно отразил удары игрока Динамо. В основное время команды так и не смогли определить более сильного.

Дополнительное время

В первом экстратайме командам также не удалось отличиться голами, поэтому следующие 15 минут были решающими в игре. Сразу после небольшого перерыва момент был у Динамо.

После прострела с правого фланга на ударной позиции оказался Супряга. Но Владислав не дотянулся до мяча и апеллировал к арбитру, что соперник нарушил правила.

Команды откровенно доигрывали матч и почти пешком передвигались по полю. В итоге даже после 120 минут хотя бы одного гола зрители на НСК "Олимпийский" не увидели.

Победу и выход в полуфинал в серии пенальти одержало Динамо.