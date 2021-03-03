Джошуа – Фьюри: боксеры наконец согласовали детали боя
Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа приблизились к тому, чтобы официально объявить о своем бое. Чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа согласовали детали контракта на поединок.
Источник:iFL TV
Стороны подписывают все контракты
Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сообщил, что контракты на 2 боя между Фьюри и Джошуа согласованы.
Кстати Джошуа и Фьюри откажутся от боя с Усиком
По словам Арума, не осталось никаких организационных вопросов. Сообщается, что стороны подписывают все контракты, после чего будет сделано официальное объявление.
Арум не сообщил ни дату, ни место первого поединка.
- Фьюри и Джошуа получили "зеленый свет" от WBO, которая санкционировала их поединок. В частности, в WBO приняли решение, что Александр Усик обязательный претендент на титул Джошуа, встретится с Джо Джойсом.
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- Таким образом, на кону поединка Фьюри с Джошуа будет звание абсолютного чемпиона мира. Если победитель поединка откажется дать бой Усику или Джойсу, то титул автоматически перейдет к одному из боксеров, который выигрывает очный поединок.
- Фрэнк Уоррен, менеджер Фьюри, сообщал, что встреча Джошуа и Фьюри может состояться в мае – июне 2021 года. Также в контракте боксеров будет реванш.
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