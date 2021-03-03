Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа приблизились к тому, чтобы официально объявить о своем бое. Чемпион мира по версии WBC Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBF Джошуа согласовали детали контракта на поединок.

Стороны подписывают все контракты

Боб Арум, глава промоутерской компании Top Rank, сообщил, что контракты на 2 боя между Фьюри и Джошуа согласованы.

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По словам Арума, не осталось никаких организационных вопросов. Сообщается, что стороны подписывают все контракты, после чего будет сделано официальное объявление.

Арум не сообщил ни дату, ни место первого поединка.

'ALL IS AGREED FOR FURY-AJ' - BOB ARUM / CANELO-SAUNDERS, RAMIREZ-TAYLOR & WANTS TO MAKE HANEY-LOMA https://t.co/YtukhPJHPn — IFL TV (@IFLTV) March 3, 2021

Фьюри и Джошуа получили "зеленый свет" от WBO, которая санкционировала их поединок. В частности, в WBO приняли решение, что Александр Усик обязательный претендент на титул Джошуа, встретится с Джо Джойсом.

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