Донецкий Шахтер и киевское Динамо провели матчи 1/16 финала Лиги Европы, а Грант Холлоуэй установил мировой рекорд по бегу. Обзор главных новости спорта за 25 февраля читайте в дайджесте Спорт 24.

Шахтер и Динамо сыграли в Лиге Европы

Донецкий Шахтер и киевское Динамо провели ответные матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

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Первым в бой вступил донецкий клуб. "Горняки" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимали израильский Маккаби Тель-Авив.

Дончане еще перед повторным поединком обеспечили себе комфортное преимущество, ведь 18 февраля на поле Маккаби победили со счетом 2:0.

В Киеве "горняки" развили локальный успех и снова выиграли. Победу украинскому клубу принес единственный гол, который во втором тайме с пенальти забил Жуниор Мораес.

В то же время киевское Динамо гостило у бельгийского Брюгге. Первый поединок в Киеве завершился результативной ничьей 1:1. Поэтому в ответном матче "бело-синим" нужно было забивать минимум один гол.

Бельгийский клуб лучше начал матч и полностью владел инициативой. Брюгге создал несколько моментов, однако отличиться за 90 минут так и не сумел.

Зато Динамо нашло свой момент на 83 минуте. Комбинация Родригес – Цыганков – Буяльский принесла "бело-синим" такой важный гол. Виталий переправил мяч в пустые ворота, который позволил Динамо не только выиграть матч, но и выйти в следующий раунд.

Динамо и Шахтер узнают соперников по 1/8 финала уже 26 февраля.

Новый рекорд по бегу

Американский бегун Грант Холлоуэй установил мировой рекорд на дистанции в 60 метров с барьерами в помещении. Спортсмен побил рекорд, который держался с 1994 года.

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Холлоуэй установил рекорд на турнире в Испании 24 февраля. Американец продемонстрировал результат 7:29 секунды.

Это на 0.01 секунды лучше предыдущего рекорда в беге на 60 метров, который принадлежал британцу Колину Джексону. Он установил рекорд в 1994 году в немецком Зиндельфингене, пробежав дистанцию за 7:30 секунды.

Что интересно, о рекорде Холлоуэя было объявлено не сразу. Сперва на временном табло после забега Холлоуэя появился результат 7:32 секунды.

Только впоследствии благодаря компьютерным технологиям было установлено, что американцу удалось установить мировой рекорд.

Олимпик сменил тренера

Украинский футбольный клуб Олимпик из Донецка 25 февраля провел смену на тренерском мостике.

Утром в четверг дончане объявили, что прекращают сотрудничество с Игорем Климовским. Президент Олимпика Владислав Гельзин остался недоволен результатами команды, поэтому решил сделать кардинальные изменения на тренерском кресле.

Со специалистом клуб из Донецка покинул и его ассистент Руслан Уманец.

Под руководством Климовского Олимпик провел 15 матчей. В этом сезоне после 14 поединков идет 8-м в УПЛ, в их активе лишь 17 очков.

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Климовского в Олимпике заменит Юрий Калитвинцев. Олимпик заключил контракт с Калитвинцевым на полтора года.

Последним клубом в тренерской деятельности 52-летнего Калитвинцева было Динамо Москва, которое он возглавлял в 2016-2017 годах.

Также в его карьере работа во главе сборной Украины разных лет, исполнял обязанности главного наставника после ухода из украинской сборной Мирона Маркевича. Далее поехал в Россию, где тренировал Волгу и соответственно Динамо.

Мотор проиграл в Лиге чемпионов

Украинский гандбольный клуб Мотор потерпел обидное поражение в матче Лиги чемпионов. В родном Запорожье команда уступила Ольборгу.

Обе команды – соседи в турнирной таблице Лиги чемпионов, весь матч тоже провели на равных. И в первом тайме вырваться вперед больше, чем на три очка никому не удалось.

Зато во втором тайме Мотору удалось уйти в отрыв на шесть голов. И за пять минут до конца матча запорожцы вели 27:24.

Но после этого забивали только гости. При этом за минуту до конца при равном счете Малашинкас был удален. А когда на табло был счет 27:28, Казакевич упустил возможность сравнять счет, не реализовав 7-метровый.

Это поражение стало шестым для Мотора в Лиге чемпионов. Также в активе команды и шесть побед. После этого поражения у мотора осталось 12 очков – они занимают 4-е место в группе. Уже 27 февраля команда будет принимать дома Вардар из Северной Македонии.