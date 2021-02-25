Киевское "Динамо" преодолело стадию 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021. В четверг, 25 февраля, в ответном матче против бельгийского Брюгге футболисты из Украины неожиданно добились положительного результата.

Брюгге – Динамо 0:1

Голы: Буяльский, 83

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Брюгге, как и в первом матче, имел серьезные кадровые проблемы. Из-за коронавируса матч с Динамо пропускали сразу шестеро важных игроков. Поэтому не удивительно, что украинский футболист бельгийцев Эдуард Соболь появился в полузащите, хотя номинально он защитник.

Совсем другие дела у Динамо, которое входит во вторую половину сезона. У киевлян практически все были готовы к матчу с Брюгге.

Впрочем, перед киевлянами со стартового свистка стояла задача отыграть пропущенный гол в первой игре. Как известно, поединок в Киеве завершился ничьей 1:1. Это объясняет, почему на левом фланге защиты появился Виталий Миколенко, что является редкостью для футболиста в этом еврокубковом сезоне.

Также Мирча Луческу удивил, выпустив Шепелева вместо Шапаренко и Родригеса, а не Де Пену.

Обе команды провели вялый старт игры. Первого момента пришлось ждать 25 минут и возник он у ворот Динамо. Мата навесил в штрафную на Доста, который перепрыгнул Забарного и пробил головой. К счастью, нападающий пробил по центру, где и стоял Георгий Бущан.

Буквально через две минуты нашу команду простил Соболь. Эдуарду позволили нанести удар из пределов штрафной, но мяч пролетел над воротами.

После перерыва игра не изменилась и Динамо в дальнейшем не увеличивало темп, хотя именно киевлянам нужно было забивать. На 53 минуте Дост снова угрожал воротам гостей.

Нидерландский форвард пробил головой после навеса, хотя и не видел ворот. К счастью, мяч прилетел в руки Бущану.

К слову Результаты всех матчей Лиги Европы 25 февраля: видео

На 62 минуте Брюгге разразился двойным моментом. Бельгийцы вышли в стремительную атаку, которая завершилась выходом Баджи один на один с Бущаном. Украинский голкипер выиграл свою дуэль.

Однако атака бельгийцев продолжилась. Мяч подхватил Вормер и нанес дальний удар. К счастью, Забарный принял удар на себя и отвел угрозу.

Первый удар в створ ворот Брюгге фанаты Динамо ждали 69 минут, когда на поле появился Шапаренко. Николай классно сместился в центр и нанес удар. Мяч падал в нижний угол, однако Миньоле совершил великолепный сейв.

Момент истины

На 83 минуте все перевернулось с ног на голову. Жерсон Родригес перед штрафной Брюгге забросил черпаком на Цыганкова. Виктор догнал мяч почти на лицевой линии и прострелил на Буяльского. Виталий, забивший красавец-гол в первой игре, переправил мяч в пустые ворота – 1: 0! Этот результат выводит в следующий раунд Динамо.

Смотрите видео гола Буяльского

Уже в компенсированное время похоронить шансы Брюгге мог Шапаренко. Он классно вошел в штрафную бельгийцев и получил пас от Цыганкова. Удар Шапаренко отразил Миньоле.

В итоге Динамо отстояло минимальное преимущество и получило путевку в следующий раунд. Своего соперника в 1/8 финала киевляне узнают 26 февраля.

Брюгге – Динамо видеообзор