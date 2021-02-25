Гандбольный клуб Мотор потерпел обидное поражение в матче Лиги чемпионов. Дома в Запорожье команда уступила Ольборгу.

Обе команды, которые соседи в турнирной таблице Лиги чемпионов, весь матч тоже провели на равных. И в первом тайме вырваться вперед больше, чем на три очка, никому не удалось.

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Зато во втором тайме Мотору удалось уйти в отрыв на шесть голов. И за пять минут до конца матча запорожцы вели 27:24.

Но после этого забивали только гости. При этом за минуту до конца при равном счете Малашинскас был удален. А когда на табло был счет 27:28, Козакевич упустил возможность сравнять счет, не реализовав 7-метровый.

Это поражение стало шестым для Мотора в Лиге чемпионов. Также в активе команды и шесть побед. После этого поражения у Мотора осталось 12 очков – они занимают 4-е место в группе. Уже 27 февраля команда будет принимать дома Вардар из Северной Македонии.