Донецький Шахтар та київське Динамо провели матчі 1/16 фіналу Ліги Європи, а Грант Голловей встановив світовий рекорд з бігу. Огляд головних новини спорту за 25 лютого читайте у дайджесті Спорт 24.

Шахтар і Динамо зіграли в Лізі Європи

Донецький Шахтар та київське Динамо провели матчі-відповіді у рамках 1/16 фіналу Ліги Європи сезону-2020/2021.

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Першим у бій вступив донецький клуб. "Гірники" у Києві на НСК "Олімпійський" приймали ізраїльський Маккабі Тель-Авів.

Донеччани ще перед повторним поєдинком забезпечили собі комфортну перевагу, адже 18 лютого на полі Маккабі перемогли з рахунком 2:0.

У Києві "гірники" розвинули локальний успіх та знову виграли. Перемогу українському клубу приніс єдиний гол, яки й у другому таймі з пенальті забив Жуніор Мораес.

Водночас київське Динамо гостювало у бельгійського Брюгге. Перший поєдинок у Києві завершився результативною нічиєю 1:1. Відтак у матчі-відповіді "біло-синім" потрібно було забивати мінімум один гол.

Бельгійський клуб краще розпочав матч та повністю володів ініціативою. Брюгге створив декілька моментів, однак відзначитися за 90 хвилин так і не зумів.

Натомість Динамо знайшло свій момент на 83 хвилині. Комбінація Родрігес – Циганков – Буяльський принесла "біло-синім" такий важливий гол. Віталій переправив м'яч у порожні ворота, який дозволив Динамо не тільки виграти матч, але й вийти в наступний раунд.

Динамо та Шахтар дізнаються суперників по 1/8 фіналу вже 26 лютого.

Новий рекорд з бігу

Американський бігун Грант Голловей встановив світовий рекорд на дистанції у 60 метрів із бар'єрами у приміщенні. Спортсмен побив рекорд, який тримався з 1994 року.

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Голловей встановив рекорд на турнірі в Іспанії 24 лютого. Американець продемонстрував результат 7:29 секунди.

Це на 0.01 секунди краще за попередній рекорд із бігу на 60 метрів, який належав британцю Коліну Джексону. Він становив рекорд у 1994 році у німецькому Зіндельфінгені, пробігши дистанцію за 7:30 секунди.

Що цікаво, про рекорд Голловея було оголошено не відразу. Спершу на часовому табло після забігу Голловея з'явився результат 7:32 секунди.

Тільки згодом завдяки комп'ютерним технологіям було встановлено, що американцю вдалося встановити світовий рекорд.

Олімпік змінив тренера

Український футбольний клуб Олімпік з Донецька 25 лютого провів зміну на тренерському містку.

Вранці у четвер донеччани оголосили, що припиняють співпрацю з Ігорем Климовським. Президент Олімпіка Владислав Гельзін залишився незадоволений результатами команди, тому вирішив зробити кардинальні зміни на тренерському кріслі.

З фахівцем клуб з Донецька покинув і його асистент Руслан Уманець.

Під керівництвом Климовського Олімпік провів 15 матчів. У цьому сезоні після 14 поєдинків йде 8-м в УПЛ, у їх активі лише 17 очок.

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Климовського в Олімпіку замінить Юрій Калітвінцев. Олімпік уклав контракт з Калітвінцевим на півтора року.

Останнім клубом у тренерській діяльності 52-річного Калітвінцева було Динамо Москва, яке він очолював у 2016-2017 роках.

Також у його кар'єрі є робота на чолі збірної України різних років, виконував обов'язки головного наставника після відходу з української збірної Мирона Маркевича. Далі поїхав у Росію, де тренував Волгу та відповідно Динамо.

Мотор програв у Лізі чемпіонів

Український гандбольний клуб Мотор зазнав прикрої поразки в матчі Ліги чемпіонів. У рідному Запоріжжі команда поступилася Ольборгу.

Обидві команди, які сусіди у турнірній таблиці Ліги чемпіонів, весь матч теж провели на рівних. І в першому таймі вирватися вперед більше, аніж на три очки, нікому не вдалося.

Натомість у другому таймі Мотору вдалося піти у відрив на шість голів. І за п'ять хвилин до кінця матчу запоріжці вели 27:24.

Та після цього забивали лише гості. При цьому за хвилину до кінця за рівного рахунку Малашинкас був вилучений. А коли на табло був рахунок 27:28, Козакевич змарнував нагоду зрівняти рахунок, не реалізувавши 7-метровий.

Ця поразка стала шостою для Мотора в Лізі чемпіонів. Також в активі команди і шість перемог. Після цієї поразки у Мотору залишилось 12 очок – вони посідають 4-е місце в групі. Вже 27 лютого команда прийматиме вдома Вардар з Північної Македонії.