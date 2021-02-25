52-летний Юрий Калитвинцев стал новым тренером донецкого Олимпика. Специалист подписал контракт на полтора года.

25 февраля донецкий клуб расстался с Игорем Климовским. Но уже в этот же день после обеда Олимпик официально презентовал нового наставника команды. Им стал бывший тренер сборной Украины нескольких возрастных категорий Юрий Калитвинцев.

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Новый наставник

Если результаты будут удовлетворять руководство клуба, то специалист задержится в команде на полтора года. Калитвинцев полностью обновил тренерский штаб Олимпика. Последним клубом в тренерской деятельности 52-летнего наставника было Динамо Москва, которое он возглавлял в 2016-2017 годах.

Также в его карьере есть работа во главе сборной Украины разных лет, исполнял обязанности главного наставника после ухода из украинской сборной Мирона Маркевича. Далее поехал в Россию, где тренировал Волгу и соответственно Динамо.

После 15 туров донецкий Олимпик с 17 очками идет 8-м в УПЛ. Дончане уступают ближайшему конкуренту Колоса 5 пунктами.

Тренерский штаб Юрия Калитвинцева