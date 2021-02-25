Официально: Олимпик уволил главного тренера Климовского
Тренерский мостик Олимпика остался без главного тренера. Игорь Климовский больше не будет руководить командой.
Источник:официальный сайт Олимпика
Первая весенняя отставка все же состоялась. По информации источника, президент Олимпика Владислав Гельзин остался недоволен результатами команды, поэтому решил вечером 24 февраля совершить кардинальные изменения в тренерском кресле.
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Весенняя отставка
25 февраля Олимпик официально сообщил об отставке наставника. Такое решение Игорь Климовский выбрал после разговора с владельцем клуба после матча с Днепром-1. Донецкий клуб искренне благодарен специалисту за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде. Со специалистом клуб из Донецка покинул и его ассистент Руслан Уманец.
Под руководством Климовского Олимпик провел 15 матчей. В этом сезоне после 14 поединков идет 8-м в УПЛ, в их активе лишь 17 очков.
Недавно тренерский штаб пополнил бывший футболист Манчестер Сити Яя Туре. По словам Гельзина, Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который 25 февраля будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с Олимпиком контракт на полтора года. Ранее специалист работал главным наставником сборной Украины нескольких возрастных категорий. С 2013 года возглавлял российские клубы.
Донецкий клуб неудачно начал второй круг УПЛ. Олимпик потерпел два поражения от Динамо (3:1) и Днепра-1 (0:2). В этих двух встречах дончане забили всего один гол. Кто выведет команду в следующем 16 туре против Миная, который состоится 28 февраля, пока неизвестно.
- С 2014 года Климовский стал работать с юношеской командой Олимпика, а через два года – уже с молодежной. Впервые к тренерскому рулю главной команды пришел в апреле 2019 года, когда Вячеслав Шевчук покинул клуб, тогда Климовский исполнял обязанности главного тренера. В марте 2020 года опять занял этот пост после отставки Висенте Гомеса. 49-летний специалист был утвержден на должность главного тренера в июле 2020 года.
25 февраля Олимпик официально сообщил об отставке наставника. Такое решение Игорь Климовский выбрал после разговора с владельцем клуба после матча с Днепром-1. Донецкий клуб искренне благодарен специалисту за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде. Со специалистом клуб из Донецка покинул и его ассистент Руслан Уманец. Под руководством Климовского Олимпик провел 15 матчей. В этом сезоне после 14 поединков идет 8-м в УПЛ, в их активе лишь 17 очков.
Недавно тренерский штаб пополнил бывший футболист Манчестер Сити Яя Туре. По словам Гельзина, Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который 25 февраля будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с Олимпиком контракт на полтора года. Ранее специалист работал главным наставником сборной Украины нескольких возрастных категорий. С 2013 возглавлял российские клубы.
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