Тренерский мостик Олимпика остался без главного тренера. Игорь Климовский больше не будет руководить командой.

Первая весенняя отставка все же состоялась. По информации источника, президент Олимпика Владислав Гельзин остался недоволен результатами команды, поэтому решил вечером 24 февраля совершить кардинальные изменения в тренерском кресле.

Читайте также Луческу пошел в церковь перед матчем Динамо против Брюгге: фото

Весенняя отставка

25 февраля Олимпик официально сообщил об отставке наставника. Такое решение Игорь Климовский выбрал после разговора с владельцем клуба после матча с Днепром-1. Донецкий клуб искренне благодарен специалисту за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде. Со специалистом клуб из Донецка покинул и его ассистент Руслан Уманец.

Под руководством Климовского Олимпик провел 15 матчей. В этом сезоне после 14 поединков идет 8-м в УПЛ, в их активе лишь 17 очков.

Недавно тренерский штаб пополнил бывший футболист Манчестер Сити Яя Туре. По словам Гельзина, Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который 25 февраля будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с Олимпиком контракт на полтора года. Ранее специалист работал главным наставником сборной Украины нескольких возрастных категорий. С 2013 года возглавлял российские клубы.

Донецкий клуб неудачно начал второй круг УПЛ. Олимпик потерпел два поражения от Динамо (3:1) и Днепра-1 (0:2). В этих двух встречах дончане забили всего один гол. Кто выведет команду в следующем 16 туре против Миная, который состоится 28 февраля, пока неизвестно.

К слову, матч Минай – Олимпик начнется в 14:00

С 2014 года Климовский стал работать с юношеской командой Олимпика, а через два года – уже с молодежной. Впервые к тренерскому рулю главной команды пришел в апреле 2019 года, когда Вячеслав Шевчук покинул клуб, тогда Климовский исполнял обязанности главного тренера. В марте 2020 года опять занял этот пост после отставки Висенте Гомеса. 49-летний специалист был утвержден на должность главного тренера в июле 2020 года.

25 февраля Олимпик официально сообщил об отставке наставника. Такое решение Игорь Климовский выбрал после разговора с владельцем клуба после матча с Днепром-1. Донецкий клуб искренне благодарен специалисту за сотрудничество и пожелал ему успехов в новой команде. Со специалистом клуб из Донецка покинул и его ассистент Руслан Уманец. Под руководством Климовского Олимпик провел 15 матчей. В этом сезоне после 14 поединков идет 8-м в УПЛ, в их активе лишь 17 очков.

Недавно тренерский штаб пополнил бывший футболист Манчестер Сити Яя Туре. По словам Гельзина, Климовского заменит Юрий Калитвинцев, который 25 февраля будет представлен команде в качестве нового тренера. Он заключит с Олимпиком контракт на полтора года. Ранее специалист работал главным наставником сборной Украины нескольких возрастных категорий. С 2013 возглавлял российские клубы.