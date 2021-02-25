Результаты всех матчей Лиги Европы 25 февраля: видео
В четверг, 25 февраля, состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Результаты и видео голов – в обзоре Спорт 24.
Источник:24 канал
Арсенал – Бенфика 3: 2 (4: 3 по сумме двух матчей)
Голы: Абамеянг, 21, 87, Тирни, 67 – Гонсалвеш, 43, Силва, 61
Видеообзор матча Арсенал – Бенфика
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Аякс – Лилль 2: 1 (4: 2 по сумме двух матчей)
Голы: Классен, 15, Нерес, 88 – Язиджи, 78 (пен)
Вильярреал – Зальцбург 2: 1 (4: 1 по сумме двух матчей)
Голы: Морено, 40, 89 (пен) – Берига, 17
Хоффенхайм – Мольде 0: 2 (3: 5 по сумме двух матчей)
Голы: Улланд-Андерсен, 20, 90+5
Наполи – Гранада 2: 1 (2: 3 по сумме двух матчей)
Голы: Зелински, 3, Руис, 59 – Монторо, 25
Рейнджерс – Антверпен 5: 2 (9: 5 по сумме двух матчей)
Голы: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Баришич, 79 (пен), Иттен, 90+2 (пен) – Рафаэлов, 32, Ламкель, 57
Шахтер – Маккаби Тель-Авив 1: 0 (3: 0 по сумме двух матчей)
Гол: Мораес, 67 (пен)
Видеообзор матча Шахтер – Маккаби
22:00. Байер Леверкузен – Янг Бойз
22:00. Брюгге – Динамо Киев
22:00. Динамо Загреб – Краснодар
22:00. Лестер – Славия Прага
22:00. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
22:00. Милан – Црвена Звезда
22:00. ПСВ – Олимпиакос Пирей
22:00. Рома – Брага
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