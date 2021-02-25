Чемпионат Европы по футболу-2020 должен пройти в 12 странах в июне-июле-2021. До сих пор не известно, состоится ли Евро-2020 со зрителями. Форум с фанатами на трибунах готова принять Великобритания.

Англия может принять Евро-2020?

Итальянский журналист Танкреди Палмер 25 февраля в своем твиттере сообщил, что УЕФА склоняется к проведению Евро-2020 на территории одной страны.

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Единственной страной-хозяйкой чемпионата может стать Англия. По мнению функционеров УЕФА, Англия в наилучшем положении для принятия евро.

По информации журналиста, решение будет принято в апреле.

Российское издание "Чемпионат" обратилось за комментарием в УЕФА. Там не подтвердили информацию итальянского журналиста.

УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов на данный момент нет,

– ответили в пресс-службе УЕФА.

Между тем британское издание The Sunday Times писало, что Великобритания действительно предлагает провести все матчи Чемпионата Европы-2020 года.

Сообщается, что министры разработали планы по возвращению болельщиков на футбольные стадионы и на музыкальные фестивали до конца мая.

Это важно Евро-2020: в УЕФА изменили правила относительно билетов – детали

Как сообщало ВВС, британский премьер-министр Борис Джонсон официально представил "дорожную карту" ослабления карантинных ограничений в Англии, которая предусматривает четыре этапа.

В рамках третьего этапа, который начнется не ранее 17 мая, большинство ограничений на открытом воздухе будут отменены. Ожидается, что откроют стадионы. Сначала на трибуны планируют пускать до 10 тысяч человек.

Оливер Дауд, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта, вроде бы дал понять УЕФА, что прогресс в области вакцинации означает, что в Великобритании болельщики вернутся на стадионы раньше, чем в большинстве стран Европы.

Стадион "Уэмбли" в Лондоне должен принять три матча Евро-2020 – два полуфинала, а затем финал 11 июля. Впрочем, правительственные источники сообщили The Sunday Times, что если их попросят провести больше матчей, они согласятся.

Болельщики все-таки попадут на матчи Евро-2020?

В УЕФА сообщили оптимистичные новости о проведении Евро-2020, пишет Sky Sports. В частности, медицинский советник УЕФА Даниэль Кох исключил возможность очередного переноса Евро-2020.

Ни в коем случае Евро не отменят. Нет никакого худшего сценария. Есть только реальный сценарий и оптимистичный,

– заявил Кох.

Что касается посещаемости матчей, решение УЕФА ожидается в начале апреля.

"У нас есть пространство для маневра, мы можем увеличить число зрителей, потому что ситуация улучшилась гораздо сильнее, чем мы ожидали. Думаю, допустимая посещаемость может превысить все наши ожидания. Осенью в некоторых странах посещаемость составляла 30 процентов от вместимости стадиона, но, возможно, на Евро она превысит 30 процентов", – резюмировал Кох.

Евро-2020 должен стартовать 11 июня в Риме матчем Турция – Италия. По предварительной версии турнир должен пройти в 12 городах Европы:

Рим

Баку

Санкт-Петербург

Копенгаген

Амстердам

Бухарест

Лондон

Глазго

Бильбао

Дублин

Мюнхен

Будапешт.



Политика УЕФА относительно вероятного возвращения билетов на Евро-2020 / Иллюстрация 24 канала

На Евро-2020 сыграет сборная Украины. Матчи группового этапа против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии команда Андрея Шевченко проведет в Амстердаме (Нидерланды) и Бухаресте (Румыния) соответственно.