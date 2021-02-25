Американский бегун Грант Холлоуэй установил мировой рекорд на дистанции в 60 метров с барьерами в помещении. Спортсмен побил рекорд, который держался с 1994 года.

Холлоуэй улучшил рекорд на 0.01 секунды

Холлоуэй установил рекорд на турнире в Испании 24 февраля. Американец продемонстрировал результат 7:29 секунды.

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Это на 0.01 секунды лучше предыдущего рекорда в беге на 60 метров, который принадлежал британцу Колину Джексону. Он установил рекорд в 1994 году в немецком Зиндельфингене, пробежав дистанцию за 7:30 секунды.

Рекорд зачислили не сразу

Что интересно, о рекорде Холлоуэя было объявлено не сразу. Сначала на временном табло после забега Холлоуэя появился результат 7:32 секунды.

Со временем благодаря компьютерным технологиям было установлено, что американцу удалось установить мировой рекорд.

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После забега 23-летний спортсмен выразил убеждение, что в будущем его рекорд также будет побит.

Холлоуэй не проигрывает на соревнованиях в помещении с 2014 года. Последний раз неудачю чемпион мира 2019 года испытал, когда ему было 16 лет.