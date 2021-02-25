В четверг, 25 февраля, Шахтер сыграл ответный матч против Маккаби в Лиге Европы. Победу "горнякам" принес единственный гол с пенальти.

Шахтер – Маккаби 1:0

Гол: Мораес, 67 (пен)

Шахтер к этому матчу подошел в статусе фаворита. Команда победила на выезде 2:0, поэтому уверенно себя чувствовала и в матче в Киеве. Первые 30 минут. За это время "горняки" упустили несколько возможностей – Додо пробил мимо рамки ворот, Марлос не забил, с ударом Тайсона справился вратарь, а Матвиенко, сыграв на добивании, пробил выше.

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С 30-й минуты команды будто поменялись местами. Игроки Маккаби перехватили инициативу и стали раз за разом угрожать воротам соперника. Началось все с удара Бен-Хаима. После этого он же подавал угловой и чуть не забил "сухой лист" – Трубин лишь в последний момент выбил мяч с линии ворот.

Впоследствии еще одна опасность пришла тоже с углового. После подачи Эрнандес пробил головой, но мяч попал в перекладину. Но тут же отлетел к Перецу, который пробивал в касание. На этот раз Шахтер спасла штанга.

Как мяч попал в перекладину и штангу Шахтера – смотрите видео

Проблемы для Шахтера продолжились и в начале второго тайма, когда соперникам удалось забить. Но арбитр не засчитал гол из-за толчка в спину во время атаки.

Лишь после 60-й минуты матча Шахтеру удалось несколько выровнять игру. И даже забить. Тете прорвался в штрафную, где был сбит Бен-Хаимом. Арбитр назначил пенальти. Пробивал с отметки Мораес.

Видео гола Мораеса

После этого игра снова успокоилась. Шахтер снова начал беречь силы, ведь в воскресенье, 28 февраля, его ожидает матч против Зари. А Маккаби надо было забить три гола, чтобы выйти в следующий раунд. Чего не случилось.

Шахтер побеждает и выходит в 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника команда узнает в пятницу, 26 февраля. Жеребьевка в 14: 00.