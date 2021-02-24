Чешский фридайвер Дэвид Венцл установил новый мировой рекорд. Спортсмен проплыл почти 81 метр подо льдом.

Дэвид Венцл решился на то, что по силам лишь нескольким людям на планете. Чех решил проверить свои силы и устроил заплыв в родной Чехии на замерзшем озере в 100 километрах от Праги.

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Безумный рекорд датского фридайвера

Спортсмену понадобилось полторы минуты, чтобы преодолеть дистанцию 80,9 метра (265 футов). Перед заплывом для безопасности Дэвида на льду было сделано несколько прорубей. Однако свой заплыв Венцл выполнил на одном дыхании. После установленного рекорда признался, что не имел никаких проблем с задержкой дыхания, но холод был невыносимым.

Интересно, что фридайвер погрузился в ледяную воду, температура которой была всего три градуса тепла, без гидрокостюма. Теперь это достижение занесут в Книгу рекордов Гиннеса.

Сам Венцл на своей странице в Инстаграме поделился впечатлениями от этой безумной выходки.

80,9 метра (265 футов) подо льдом. Я скажу, что мне очень понравилось. Эйфория была после заплыва, а полный покой подо льдом. Я очень хорошо плыл и был удивлен, как быстро финишировал. Для меня это был отличный опыт,

– написал Дэвид.