Определился победитель лиги Европы. Им стала испанская "Севилья". Мирча Луческу дебютировал в "Динамо" с победы над "Олимпиком". "Шахтер" не забил два пенальти в ворота "Колоса". Такими были главные новости спорта 21 августа.

"Севилья" победила в Лиге Европы

Состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли итальянский "Интер" и испанская "Севилья". Победителем стала "Севилья", которая одолела соперника со счетом 3:2.

Как это было: "Севилья" победила "Интер" и выиграла Лигу Европы: видео

Для "Севильи" это шестая победа в турнире. До этого команда выигрывала во всех финалах, куда выходила – в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Кроме того, эта победа гарантировала "Севильи" попадание в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов.

Дебют Луческу в "Динамо"

"Динамо" сыграло первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу. Команда на выезде на стадионе "Динамо" в Киеве обыграла "Олимпик" 4:1. За киевлян забивали Буяльский, Супряга и Цыганков, Завийский забил в собственные ворота. За "Олимпик" отличился Политыло.

Матч был без зрителей, но фанаты "Динамо" прорвались на стадион. И уже там скандировали оскорбительные выкрики в сторону Луческу и Суркиса.

К слову, этот матч "Динамо" провело в выездной форме, которую представило только в день игры. Команда обещала показать и третий комплект формы.

А на трибунах находился Клейтон – вероятный новичок "Динамо".

"Шахтер" дважды не забил пенальти "Колосу"

Победил и "Шахтер". На новом домашнем стадионе – НСК "Олимпийский" в Киеве. "Горняки" обыграли "Колос" 3:1.

В этом матче в ворота команды из Ковалевки трижды назначили пенальти. И с двумя первыми ударами Волынец справился, отбив удары Тайсона и Марлоса. А вот Алан Патрик забил.

Коронавирус у футболистов "Львова"

Зато матч первого тура УПЛ "Львов" – "Минай" перенесли. Все из-за коронавируса у игроков "Львова". Когда состоится матч – пока неизвестно. Его перенесли на неопределенный срок.

Трансферы команды УПЛ

Команды УПЛ продолжают подписывать новых игроков.

"Минай": Мислав Матич

"Рух": Валерий Федорчук, Вадим Парамонов, Андрей Кухарук, Игорь Бойчук

"Львов" Макс Челич

А "Заря" решила разорвать соглашение с защитником Максимом Белым. Игрок в прошлом сезоне выступал в аренде в "Руси".

"Карпаты" будут выступать во Второй Лиге

Львовские "Карпаты" прошли аттестацию на новый сезон для матчей во Второй лиге Украины. Там они попали в группу А, где будет 13 команд. Среди них и "Карпаты" из Галича.

37-й игрок для сборной

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в сборную Украины защитника бельгийского "Андерлехта" Богдана Михайличенко. Стоит отметить, что это 37-й игрок, получивший вызов в сборную на матчи Лиги наций против Швейцарии и Испании.