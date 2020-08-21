В финале Лиги Европы в пятницу, 21 августа, сошлись испанская "Севилья" и итальянский "Интер". Уже в первом тайме команды забили четыре гола на двоих. А единственный гол во втором тайме принес победу "Севильи".

Севилья – Интер 3:2

Голы: де Йонг, 12, 33, Диего Карлос, 74 – Лукаку, 5 (пен), Годин, 36

"Интер" и "Севилья" никогда до этого не играли друг против друга в официальных матчах.

"Севилья" пять раз выигрывала Кубок УЕФА/Лигу Европы: в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах. Она выиграла все пять финалов, в которых выступала.

На счету "Интера" три победы в турнире – в 1991, 1993 и 1998 годах. В 1997 году команда уступила в финале.

Обе команды квалифицировались в Лигу чемпионов через национальные чемпионаты. Поэтому место победителя Лиги Европы в группе ЛЧ получил нидерландский "Аякс". Однако победитель ЛЕ будет в первой корзине при жеребьевке.

Матч обе команды начали довольно активно. Поэтому уже к концу первого тайма забили четыре гола. Начало этому положил "Интер". Лукаку удалось уйти от Диего Карлоса. Поэтому защитник его сбил уже в штрафной. За что получил желтую карточку, а в ворота "Севильи" назначили пенальти. Сам Лукаку его и реализовал.

Стоит отметить, что это третий матч подряд в Лиге Европы, где Диего Карлос фолит в собственной штрафной, а в ворота "Севильи" назначают пенальти. Так в матчах против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Юнайтед".

Но уже через семь минут счет был равным. Хесус Навас сумел сделать навес в штрафную, де Йонг опередил Година и головой мощно пробил. Ханданович даже не среагировал на удар, хотя тот попал ему в руку. Но после того мяч влетел в ворота.

Вскоре "Интер" вновь мог претендовать на пенальти. И снова из-за Диего Карлоса. Мяч попал ему в руку в штрафной, но арбитр решил, что нарушения в этом моменте не было. Тренер "Интера" Антонио Конте настолько это разозлило, что за свои чрезмерные эмоции он получил желтую карточку.

Игра с моментами впереди продолжилась и дальше. Как и эмоциями в исполнении обоих футболистов. И не всегда они их могли сдержать. Поэтому два следующих гола были забиты со штрафного. В несколько похожих стилях.

Сначала "Севилья" вышла вперед. После навеса со штрафного де Йонг, который оторвался от опеки Гальярдини пробил головой. Мяч по высокой траектории залетел в дальний угол ворот над Хандановичем. А нападающий оформил дубль.

Но уже через три минуты в похожем стиле забил Годин, исправившись за гол в первом тайме – навес от Брозовича, удар головой и счет 2:2 на табло. Годин стал шестым игроком, которому удалось забить и в финале Лиги чемпионов, и в финале Лиги Европы.

"Севилья" на перерыв могла пойти и победителем. После навеса со штрафного головой пробивал Окампос. Ханданович отбил мяч, летевший под перекладину. Угловой арбитр не дал подать, отправив команды отдыхать.

Второй тайм был не так богат на моменты в начале. Хотя "Интер" дважды мог забивать. Первый раз после удара Гальярдини его заблокировал Диего Карлос. Второй раз Лукаку выходил почти один на один с вратарем. Но голкипер вовремя вышел из ворот и отразил удар нападающего.

"Севилья" на это ответила ударами Регилона. Но мимо рамки ворот.

И на 75-й минуте Диего Карлос с антигероя первого тайма превратился в героя матча. После подачи со штрафного игроки "Интера" справились с навесом. Но слабо выбили мяч, и защитник "Севильи" пробил в падении через себя. Мяч от ноги Лукаку влетел в ворота "Интера". Испанская команда снова вышла вперед. Гол записали на Диего Карлоса.

Конте усилил игру в обороне, выпустив Эриксена, Алексиса Санчеса и Мозеса. И двое последних могли сравнять счет. После навеса Гальярдини игроки "Севильи" не смогли выбить мяч, Мозез пробивал в падении, но мяч заблокировали. Добивал Санчес, но Кунде почти с линии ворот выбил мяч.

До конца матча моментов, чтобы сравнять счет, у "Интера" больше не было. Поэтому "Севилья" победила и получила свой шестой кубок Лиги Европы.

Видеообзор матча Севилья – Интер