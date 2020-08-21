Фанаты "Динамо" чуть не сорвали матч первого тура с участием киевского клуба. Они прорвались на стадион, где на трибунах начали жечь файеры. А также скандировали оскорбительные выкрики.

Это произошло во время матча "Олимпик" – "Динамо". Матч команды сыграли на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, который донецкая команда использует как домашний. Он состоялся без зрителей.

Стоит внимания: Матч "Львов" – "Минай" перенесен из-за коронавируса

В первом тайме часть болельщиков "Динамо" сумела прорваться на стадион. Несколько десятков человек зажгли файеры на трибунах. А после этого начали скандировать оскорбительные выкрики в сторону владельца и тренера "Динамо": "Суркис – позор "Динамо", "Суркис – ху*ло" и "Луческу, go away". Видео с места происшествия опубликовал журналист "Трибуны".

Покинули они стадион еще до конца первого тайма.

Фанаты "Динамо" прорвались на стадион во время матча