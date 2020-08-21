Потенциальный новичок "Динамо" бразилец Клейтон да Силва 21 августа посетил матч киевлян с донецким "Олимпиком". Футболист присутствовал в ложе стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.

24-летний футболист, играющий на позиции крайнего полузащитника, наблюдал за игрой с ВИП-ложи. Об этом сообщает 24 канал.

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Клейтон с обозревателем "Голос Украины" Виктором Браницким / Фото dynamomania.com

О переходе игрока в "Динамо" недавно сообщали ряд СМИ. В частности, бразильца в "Динамо" пригласил Мирча Луческу.

Он вроде бы понравился селекционерам киевского клуба и сейчас продолжаются переговоры по контракту.

Что известно о новичке "Динамо"?

Клейтон да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон, является воспитанником клуба "Фигейренсе".

Он выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.

На данный момент футболист имеет статус свободного агента. Может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего.

За время клубной карьеры Клейтон сыграл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.