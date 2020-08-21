Потенциальный новичок "Динамо" посетил матч с "Олимпиком": фото
Потенциальный новичок "Динамо" бразилец Клейтон да Силва 21 августа посетил матч киевлян с донецким "Олимпиком". Футболист присутствовал в ложе стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского.
24-летний футболист, играющий на позиции крайнего полузащитника, наблюдал за игрой с ВИП-ложи. Об этом сообщает 24 канал.
Смотрите также: "Динамо" разгромило "Олимпик" в первом матче Луческу: дебютный гол Супряги – видео
Клейтон с обозревателем "Голос Украины" Виктором Браницким / Фото dynamomania.com
О переходе игрока в "Динамо" недавно сообщали ряд СМИ. В частности, бразильца в "Динамо" пригласил Мирча Луческу.
Он вроде бы понравился селекционерам киевского клуба и сейчас продолжаются переговоры по контракту.
Что известно о новичке "Динамо"?
Клейтон да Силвейра да Силва, более известный как Клейтон, является воспитанником клуба "Фигейренсе".
Он выступал за "Атлетико Минейро", "Коринтианс" и олимпийскую сборную Бразилии. В 2015 году в составе олимпийской сборной Бразилии стал бронзовым призером Панамериканских игр в Торонто.
На данный момент футболист имеет статус свободного агента. Может сыграть на позиции левого и правого вингера, а также на позиции оттянутого нападающего.
За время клубной карьеры Клейтон сыграл 119 матчей, забил 20 голов и отдал 13 ассистов.