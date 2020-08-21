В матче "Шахтер" – "Колос" в ворота гостей было назначено три пенальти. Два из них вратарь "Колоса" Волынец отбил.

Первый пенальти в ворота "Колоса" был назначен в конце первого тайма. Пробивать пошел Тайсон. Но Волынец угадал направление удара и уверенно отбил мяч.

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Во втором тайме в ворота "Колоса" был назначен еще один пенальти. На этот раз пробивать пошел Марлос. Но и он не сумел реализовать удар с отметки. Игрок "Шахтера" пробил низом почти по центру, и Волынец ногами отбил мяч.

И лишь когда в ворота "Колоса" был назначен третий пенальти, Алан Патрик открыл счет в этом матче. Он пробил сильно в верхний левый угол ворот. Волынец не угадал направление удара.