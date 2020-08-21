В пятницу, 21 августа, состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли испанская "Севилья" и итальянский "Интер". Победителем турнира стала "Севилья".

"Севилья" победила "Интер" со счетом 3:2. Хотя именно "Интер" первым открыл счет в матче, когда Лукаку отличился с пенальти. Впоследствии где Йонг забил дважды, выведя "Севилью" вперед. И Годин до перерыва сравнял счет.

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Победу "Севильи" принес Диего Карлос, забивший победный гол ударом через себя – мяч от ноги Лукаку влетел в ворота "Интера".

Видеообзор матча Севилья – Интер

Для "Севильи" это шестая победа в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Команда выиграла все шесть финалов, где выступала. До этого команда побеждала в 2006, 2007, 2014, 2015 и 2016 годах.

Видео церемоний награждения "Севильи"

Победа в Лиге Европы дала право "Севильи" попасть в первую корзину при жеребьевке Лиги чемпионов.