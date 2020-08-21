Матч "Львов" – "Минай" перенесен через коронавирус
Матча первого тура "Львов" – "Минай" не будет. У шести футболистов львовского клуба обнаружен коронавирус.
О решении дирекции сообщила пресс-служба УПЛ.
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Вспышка коронавируса во "Львове"
УПЛ перенесла матч на неопределенный срок. О новой дате поединка УПЛ объявит позже.
Ранее о вспышке коронавируса сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter. По словам журналиста, коронавирус обнаружен в частности у четырех футболистов главной команды.
У кого именно обнаружили коронавирус, пока не сообщается. Матч должен был состояться уже в субботу, 22 августа, во Львове.
Это должна была быть дебютная игра клуба из Закарпатья в высшем дивизионе украинского футбола. В прошлом сезоне "Минай" стал победителем Первой лиги.
Добавим, что сегодня, 21 августа, сразу двумя матчами начнется новый сезон УПЛ. Болельщики смогут посмотреть у экранов поединок "Олимпик" – "Динамо", также интересное противостояние "Шахтер" – "Колос".