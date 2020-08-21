Матча первого тура "Львов" – "Минай" не будет. У шести футболистов львовского клуба обнаружен коронавирус.

О решении дирекции сообщила пресс-служба УПЛ.

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Вспышка коронавируса во "Львове"

УПЛ перенесла матч на неопределенный срок. О новой дате поединка УПЛ объявит позже.

Клуб официально подтвердил информацию о коронавирус в команде. Пять положительных тестов выявлено у игроков и еще один у члена персонала. Получив положительные тесты команда сразу пошла на изоляцию.

Ранее о вспышке коронавируса сообщил журналист телеканала "Футбол" Игорь Бурбас в своем Twitter. По словам журналиста, коронавирус обнаружен в частности у четырех футболистов главной команды.

Стартовий тур УПЛ відбудеться не у повному обсязі. У ФК Львів 6 позитивних тестів на Ковід-19, з них як мінімум 4 - це гравці першої команди. Відповідно матч з Минаєм перенесуть на невизначений термін. — Igor Burbas (@iburbas) August 21, 2020

У кого именно обнаружили коронавирус, пока не сообщается. Матч должен был состояться уже в субботу, 22 августа, во Львове.

Это должна была быть дебютная игра клуба из Закарпатья в высшем дивизионе украинского футбола. В прошлом сезоне "Минай" стал победителем Первой лиги.

Добавим, что сегодня, 21 августа, сразу двумя матчами начнется новый сезон УПЛ. Болельщики смогут посмотреть у экранов поединок "Олимпик" – "Динамо", также интересное противостояние "Шахтер" – "Колос".