Донецкий "Шахтер" удачно стартовал в чемпионате Украины сезона 2020/2021. В пятницу, 21 августа, "горняки" в Киеве в рамках 1-го тура УПЛ одолели "Колос".

Шахтер – Колос 3:1

Голы: Алан Патрик, 59 (п), 69, Тете, 72 – Костышин, 77

Нереализованный пенальти: Тайсон, 45+1, Марлос, 54 (оба "Шахтер")

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Команды активно начали игру и предложили достаточно высокий темп, пишет 24 канал. На старте игры очень опасные моменты имели "колоски".

В частности, после подачи со штрафного Смирный попал в штангу. Максименко был первым на добивании, но с близкого расстояния не попал.

"Шахтер" ответил ударом Антонио. Матвиенко присоединился к атаке и прострелил с левого фланга. Антонио нанес мощный удар, однако Волынец вытащил мяч из-под перекладины.

Ближе к середине тайма игра успокоилась: "Шахтер" контролировал мяч и создавал отдельные моменты. Дважды выше ворот мяч из выгодной позиции запускали Марлос и Тайсон.

Три пенальти "Шахтера"

Ровно на 45-й минуте "Шахтер" получил возможность забить. Кирилл Петров не по правилам в штрафной встретил Алана Патрика – пенальти. И Волынец парировал мощный удар Тайсона.

После перерыва дончане получили вторую возможность отличиться с пенальти. Задоя в штрафной жестко наступил на ногу Мораесу. На этот раз пенальти решил выполнить Марлос.

И Волынец парировал и удар украинского бразильца. Марлос пробил по центру, но Волынец, хоть завалился в угол, отбил мяч ногой.

На 59 минуте "Шахтер" одержал третью попытку забить пенальти: Ореховский в штрафной задел Марлоса – пенальти. На этот раз к отметке подошел Алан Патрик и вогнал мяч в сетку.

Впрочем, бразилец нарушил правила во время пробивания пенальти, ведь остановился. Главный арбитр матча не принял во внимание этот эпизод и "Шахтер" вышел вперед.

Результативная развязка

Третий подряд пенальти деморализовал "Колос", который заметно опустил руки. В результате у "Шахтера" начали появляться моменты. Во время быстрой атаки, которую разогнал Тете, Мораес прострелил вдоль штрафной на Патрика. Алан легко замкнул передачу и оформил дубль.

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На 72 минуте счет в игре стал разгромным. Тете из пределов штрафной попал точно под стойку и мяч закрутился в сетку ворот. "Колос" ответил результативным ударом через 5 минут.

Костышин, выйдя на замену, удачно сориентировался в штрафной "Шахтера" после углового. Игрок "Колоса" мастерски подсек мяч и тот залетел в ворота Трубина.

Забитый гол придал "Колосу" уверенности и тот пошел вперед. Это в свою очередь позволило дончанам пользоваться свободными зонами. Но вернуть интригу в матч "Колос" не смог, или не успел.

"Шахтер" добывает тяжелую победу и уже 25 августа сыграет против "Динамо" в матче за Суперкубок Украины.

Шахтер – Колос: видеообзор