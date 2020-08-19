Киевское "Динамо" входит в следующий сезон с новой формой. У киевлян появится третий эксклюзивный комплект, который болельщики смогут оценить уже на этой неделе.

О презентации новых комплектов сообщил тelegram-канал "Динамо Inside".

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Домашняя и выездная форма останется в традиционных для клуба "красно-белых" цветах. Для домашних поединков – белая, для гостевых – синяя. Впервые за долгое время у "Динамо" появится третий комплект, который должен приятно удивить болельщиков киевлян.

По информации источника, новая третья форма будет красива по цвету, дизайну и стилю. Спортивным спонсором клуба остается фирма New Balance.

Никаких предварительных фото, как будет выглядеть форма пока нет.

Футболисты "Динамо" также примут участие в традиционной предсезонной фотосессии.

Добавим, что свой первый матч в новом сезоне "Динамо" сыграет на выезде против "Олимпика" уже 21 августа в 17:00.