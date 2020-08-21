Румынский специалист Мирча Луческу дебютировал на тренерском кресле "Динамо" в официальном матче. 21 августа киевляне в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги победили донецкий "Олимпик".

Олимпик – Динамо 1:4

Голы: Политыло, 23 – Буяльский, 8, Завийский, 16 Супряга, 56, Цыганков, 88

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Хотя "Олимпик" и нельзя назвать сильным соперником для "Динамо", но игра имела большую интригу из-за дебюта Мирич Луческу, пишет 24 канал.

На первую официальную игру Луческу выставил довольно сенсационный состав: центрбэк Кендзера, фулбек Тимчик и нападающий Супряга. В старт не попали ни Цыганков, ни Миколенко.

Ход игры

Уже на 6-й минуте игры у "Динамо" появился очень острый момент: Карлос де Пена с левого фланга прострелил в штрафную на Супрягу. Владислав успел к мячу, но не попал в ворота, находясь во вратарской площадке.

Оказалось, что "бело-синие" пристреливались. На 8-й минуте де Пена разыграл штрафной с Караваевым и последний навесил в штрафную. Буяльский выиграл верховую дуэль и открыл счет в игре ударом головой.

Уже на 16 минуте навесы в штрафную "Олимпика" принесли для "Динамо" второй гол. После подачи де Пены мяч в собственные ворота срезал Завийский.

"Олимпик" вернулся в игру на 23 минуте. Дончане начали атаку после вбрасывания мяча из-за боковой линии на правом фланге. После этого в штрафную киевлян последовал навес, который замкнул ногой Политыло.

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На 24 минуте второй шанс забить упустил Супряга. Владислав не переиграл Кичака, выйдя с тем лицом к лицу. После этого моментов стало заметно меньше и "Олимпику" даже на короткий промежуток времени удалось перехватить инициативу.

Хотя игра была без болельщиков, но присутствие ультрас "Динамо" чувствовалось. За пределами стадиона они скандировали "Суркис позор", "Луческу, go away" и жгли файеры. Таким образом ультрас протестуют против решения пригласить в "Динамо" Мирча Луческу. Фанатам даже удалось прорваться на стадион.

Фанаты прорвались на стадион – видео

Под занавес первого тайма киевляне заработали чрезвычайно опасный штрафной удар. Стандартное положение выполнил де Пена, который пробил во вратарский угол. Кичак парировал выстрел.

Сразу после перерыва Луческу выпустил на поле Родригеса, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в Турции. Он сменил Цитаишвили.

На 56-й минуте "Динамо" увеличило преимущество: Родригес классно нашел на фланге Буяльского, который прострелил на Владислава. Тот легко замкнул прострел и забил дебютный гол за "Динамо".

Через 5 минут Буяльский мог записать в свой актив второй ассист. Родригес протащил мяч почти до штрафной и отдал на Буяльского. Тот элегантно перебросил "олимпийцев" и нашел де Пену. Уругваец, к сожалению для "динамовцев", не попал.

На 67-й минуте Супряга потерял уже третий голевой момент в матче. Леднев почти в центре поля перехватил мяч и отдал Супряге на ход. Владислав пробил мимо Кичака, но опять не попал.

Через 2 минуты Кичака дальним ударом побеспокоил Родригес, но голкипер был на месте. В течение второго тайма "Динамо" контролировало игру и вообще не позволило "Олимпику" рассчитывать хотя бы на какую-то контратаку.

Точку в матче поставил Цыганков. Виктор замкнул передачу Родригеса, после того, как Жерсон обыграл защитников "Олимпика" на лицевой линии.

В итоге "Динамо" одержало первую победу с Луческу в официальном матче. Следующую игру киевляне сыграют 25 августа против "Шахтера" в поединке за Суперкубок Украины.

Олимпик – Динамо видеообзор