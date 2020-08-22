Визначився переможець ліги Європи. Ним стала іспанська "Севілья". Мірча Луческу дебютував в "Динамо" з перемоги над "Олімпіком". "Шахтар" не забив два пенальті у ворота "Колосу". Такими були головні новини спорту 21 серпня

"Севілья" перемогла у Лізі Європи

Відбувся фінал Ліги Європи, в якому зіграли італійський "Інтер" та іспанська "Севілья". Переможцем стала "Севілья", яка здолала суперника з рахунком 3:2.

Як це було: "Севілья" перемогла "Інтер" та виграла Лігу Європи: відео

Для "Севільї" це шоста перемога у турнірі. До цього команда вигравала у всіх фіналах, куди виходила – у 2006, 2007, 2014, 2015 та 2016 роках.

Окрім того, ця перемога гарантувала "Севільї" потрапляння у перший кошик при жеребкуванні Ліги чемпіонів.

Дебют Луческу в "Динамо"

"Динамо" зіграло перший офіційний матч під керівництвом Мірчі Луческу. Команда на виїзді на стадіоні "Динамо" в Києві обіграла "Олімпік" 4:1. За киян забивали Буяльський, Супряга та Циганков, Завійський забив у власні ворота. За "Олімпік" відзначився Політило.

Матч був без глядачів, але фанати "Динамо" прорвалися на стадіон. І вже там скандували образливі вигуки в бік Луческу та Суркіса.

До слова, цей матч "Динамо" провело у виїздній формі, яку представило лише в день гри. Команда обіцяла показати і третій комплект форми.

А на трибунах перебував Клейтон – ймовірний новачок "Динамо".

"Шахтар" двічі не забив пенальті "Колосу"

Переміг і "Шахтар". На новому домашньому стадіоні – НСК "Олімпійський" в Києві. "Гірники" обіграли "Колос" 3:1.

В цьому матчі у ворота команди з Ковалівки тричі призначили пенальті. І з двома першими ударами Волинець впорався, відбивши удари Тайсона та Марлоса. А от Алан Патрік забив.

Коронавірус у футболістів "Львова"

Натомість матч першого туру УПЛ "Львів" – "Минай" перенесли. Все через коронавірус у гравців "Львова". Коли відбудеться матч – поки невідомо. Його перенесли на невизначений термін.

Трансфери команди УПЛ

Команди УПЛ продовжують підписувати нових гравців.

"Минай": Міслав Матіч

"Рух": Валерій Федорчук, Вадим Парамонов, Андрій Кухарук, Ігор Бойчук

"Львів": Макс Челіч

Натомість "Зоря" вирішила розірвати угоду із захисником Максимом Білим. Гравець в минулому сезоні виступав в оренді в "Русі".

"Карпати" виступатимуть в Другій Лізі

Львівські "Карпати" пройшли атестацію на новий сезон для матчів у Другій лізі України. Там вони потрапили в групі А, де буде 13 команд. Серед них і "Карпати" з Галича.

37-й гравець для збірної

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до збірної України захисника бельгійського "Андерлехта" Богдана Михайліченка. Варто відзначити, що це 37-й гравець, який отримав виклик до збірної на матчі Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.