Сборная Украины по биатлону получила бронзовые награды в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Шахаб забил первый гол за Зарю. Сборная Украины по баскетболу победила Словению в отборе на Евробаскет-2022. Такими были главные новости спорта в субботу, 20 февраля.

Бронза украинских биатлонисток

В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону-2021 состоялась коронная для сборной Украины женская эстафета. Украина на эту гонку вышла в таком составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.

В итоге Украина финишировала третьей. Украинки уступили норвежкам и немкам менее 10 секунд (отставание от второго места составило 0,4 секунды). На церемонии награждения украинки награждали сами себя.

Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в 2021 году.

Мужчины не сумели поддержать женщин. В своей эстафете они финишировали лишь пятыми.

Гол Шахаба, дубль Ореховского, разгром Миная

Состоялись очередные матчи 15 тура УПЛ.

Единственный гол Шахаба принес победу Заре над Мариуполем. Этот гол стал дебютным для иранского нападающего за луганскую команду.

Ореховский дважды отличился за Колос в матче против Львова. Команда из Ковалевки победила на выезде. А на последних секундах матча Ренан не реализовал пенальти.

Минай потерпел очередное разгромное поражение. На этот раз от Александрии на выезде. И остался на последнем месте в турнирной таблице.

Победа Украины над Словенией в отборе на Евробаскет-2022

Сборная Украины по баскетболу сыграла матч квалификации на чемпионат европы против Словении. Игра состоялась в Киеве и закончилась победой украинской команды 70:65.

Таким образом Украина взяла реванш за поражение Словении в первом матче. Но этой победы не хватило, чтобы претендовать на первое место в группе. Хотя право выступления на Евробаскет-2022 сборная Украины получила.

Наоми Осака победила на Australian Open 2021

Третья ракетка мира японка Наоми Осака одержала победу на Australian Open. В финале она обыграла Дженнифер Брэди из США.

Это ее вторая победа на Australian Open, и четвертая на турнирах Grand Slam. До этого она играла на US Open в 2018 и 2020 годах, а в Мельбурне торжествовала в 2019 году.

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