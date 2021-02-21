Бронза украинок в биатлоне, дебютный гол Шахаба: главные новости спорта 20 февраля
Сборная Украины по биатлону получила бронзовые награды в женской эстафете на чемпионате мира по биатлону. Шахаб забил первый гол за Зарю. Сборная Украины по баскетболу победила Словению в отборе на Евробаскет-2022. Такими были главные новости спорта в субботу, 20 февраля.
Источник:24 канал
Бронза украинских биатлонисток
В словенской Поклюке в рамках чемпионата мира по биатлону-2021 состоялась коронная для сборной Украины женская эстафета. Украина на эту гонку вышла в таком составе: Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная.
В итоге Украина финишировала третьей. Украинки уступили норвежкам и немкам менее 10 секунд (отставание от второго места составило 0,4 секунды). На церемонии награждения украинки награждали сами себя.
Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в 2021 году.
Мужчины не сумели поддержать женщин. В своей эстафете они финишировали лишь пятыми.
Гол Шахаба, дубль Ореховского, разгром Миная
Состоялись очередные матчи 15 тура УПЛ.
- Единственный гол Шахаба принес победу Заре над Мариуполем. Этот гол стал дебютным для иранского нападающего за луганскую команду.
- Ореховский дважды отличился за Колос в матче против Львова. Команда из Ковалевки победила на выезде. А на последних секундах матча Ренан не реализовал пенальти.
- Минай потерпел очередное разгромное поражение. На этот раз от Александрии на выезде. И остался на последнем месте в турнирной таблице.
Победа Украины над Словенией в отборе на Евробаскет-2022
Сборная Украины по баскетболу сыграла матч квалификации на чемпионат европы против Словении. Игра состоялась в Киеве и закончилась победой украинской команды 70:65.
Таким образом Украина взяла реванш за поражение Словении в первом матче. Но этой победы не хватило, чтобы претендовать на первое место в группе. Хотя право выступления на Евробаскет-2022 сборная Украины получила.
Наоми Осака победила на Australian Open 2021
Третья ракетка мира японка Наоми Осака одержала победу на Australian Open. В финале она обыграла Дженнифер Брэди из США.
Это ее вторая победа на Australian Open, и четвертая на турнирах Grand Slam. До этого она играла на US Open в 2018 и 2020 годах, а в Мельбурне торжествовала в 2019 году.
Топ-результаты футбольных матчей
- Ливерпуль проиграл Эвертону в мерсисайдском дерби. Это четвертое поражение "красных" на "Энфилд". А Эвертон впервые победил Ливерпуль за десять лет. И впервые в XXI веке на поле соперника.
- Бавария на выезде уступила Айнтрахту.
- Атлетико проиграл дома Леванте. Команда осталась на первом месте, но позволила соперникам сократить отставание.
- Дортмундская Боруссия разгромила Шальке в рурском дерби, забив четыре гола на выезде. Дублем отметился Эрлинг Холанн.
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