В субботу, 20 февраля, Мариуполь сыграл матч против Зари. Победу в этом матче праздновала луганская команда, которая поднялась на третье место в турнирной таблице.

Мариуполь – Заря 0:1

Гол: Шахаб, 34

Этот матч был домашним для Мариуполя. Но за того, что ремонтные работы на стадионе азовской команды до сих пор продолжаются, игру пришлось перенести в Запорожье.

В матче первого круга между этими командами минимальную победу одержал Мариуполь.

Последние четыре матча в УПЛ Заря выиграла. Мариуполь проиграл три последние встречи в чемпионате Украины.

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Заря, несмотря на номинальный статус гостей, сразу же взяла инициативу в свои руки. И начала создавать моменты на половине поля соперника. В одном из таких моментов стойка спасла азовцев от пропущенного гола.

Впоследствии свой момент упустил Шахаб. Получив пас на ход, он не сумел переиграть Гальчука -ьвратарь справился с его ударом.

И все же свой дебютный гол за Зарю иранский нападающий таки забил. На 34-й минуте луганчане провели очередную атаку, за которую нанесли несколько ударов. И с попытками Юрченко защитники справились, заблокировав удар. Как и первый удар Шахаба. И после этого форвард "перевел" мяч под левую ногу и нанес мощный удар под перекладину. Он и стал результативным.

Видео гола Шахаба

Во втором тайме команды продолжали играть в атакующий футбол. И наиболее реальный шанс сравнять счет получил Кащук. После навеса с фланга он сумел принять мяч, но не попал в угол ворот с близкого расстояния.

Матч так и закончился при минимальном преимуществе Зари. Благодаря этой победе луганский клуб поднялся на третье место в турнирной таблице. Мариуполь же остался на девятой строчке.