Збірна України з біатлону здобула бронзові нагороди у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону. Шахаб забив перший гол за Зорю. Збірна України з баскетболу перемогла Словенію у відборі на Євробаскет-2022. Такими були головні новини спорту в суботу, 20 лютого.

Бронза українських біатлоністок

У словенській Поклюці у рамках чемпіонат світу з біатлону-2021 відбулася коронна для збірної України жіноча естафета. Україна на цю гоку вийшла у такому складі: Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дарія Блашко та Олена Підгрушна.

У підсумку Україна фінішувала третьою. Українки поступилися норвежкам та німкеням менш як 10 секунд (відставання від другого місця склало 0,4 секунди). На церемонії нагородження українки нагороджували самі себе.

Ця медаль стала першою для збірної України на чемпіонаті світу у 2021 році.

Чоловіки не зуміли підтримати жінок. У своїй естафеті вони фінішували лише п'ятими.

Гол Шахаба, дубль Оріховського, розгром Минаю

Відбулися чергові матчі 15 туру УПЛ.

Єдиний гол Шахаба приніс перемогу Зорі над Маріуполем. Цей гол став дебютним для іранського нападника за луганську команду

Оріховський двічі відзначився за Колос у матчі проти Львова. Команда з Ковалівки перемогла на виїзді. А на останніх секундах матчу Ренан не реалізував пенальті.

Минай зазнав чергової розгромної поразки. Цього разу від Олександрії на виїзді. І залишився на останньому місці в турнірній таблиці.

Перемога України над Словенією у відборі на Євробаскет-2022

Збірна України з баскетболу зіграла матч кваліфікації на чемпіонат європи проти Словенії. Гра відбулася в Києві та закінчилася перемогою української команди 70:65.

Таким чином Україна взяла реванш за поразку Словенії у першому матчі. Але цієї перемоги не вистарчило, щоб претендувати на перше місце у групі. Хоча право виступу на євробаскет-2022 збірна України отримала.

Наомі Осака перемогла на Australian Open 2021

Третя ракетка світу японка Наомі Осака здобула перемогу на Australian Open. У фіналі вона обіграла Дженніфер Бреді зі США.

Це її друга перемога на Australian Open, і четверта на турнірах Grand Slam. До цього вона вигравала на US Open у 2018 та 2020 роках, а в Мельбурні тріумфувала у 2019 році.

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