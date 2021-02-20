В словенской Поклюке в рамках чемпионат мира по биатлону-2021 состоялась коронная для сборной Украины женская эстафета. Украина финишировала третьей.

На протяжении всей гонки борьбы за "золото" шла между Норвегией, Украиной, Белоруссией и Францией. На экваторе гонки французская команда отвалилась от этого противостояния. Однако присоединились Польша и Германия. Вот так Намек на завершение карьеры: тренер сборной Украины по биатлону Санитра о будущем Семеренко Последняя стрельба стала ключевой. Сборная Норвегия – чемпионки мира в женской эстафете. За второе место была жаркая борьба между Германией и Украиной. Победителем в этой дуэли вышла немка. Украина – "бронза".

Результаты гонки

1. Норвегия (0+11)

2. Германия (0+5)

3. Украина (0+7)

Ход гонки

Забойщицей сборной Украины стала Анастасия Меркушина. Один дополнительный патрон понадобился 26-летней украинке на первом огневом рубеже. Анастасия выехала на второй круг 8-й с 10 секундами отставания от Италии, которая выехала со стрельбы первой. По ходу биатлонистка из Украины проиграла итальянке 6 секунд на круге. Но все решалось на ее второй стрельбе.

Второй огневой рубеж Меркушина прошла на отлично – 5 из 5. Анастасия подтянула Украину на 5 место с отставанием почти в 20 секунд. Украинка в солидной группе вместе с немкой, норвежкой и биатлонисткой из Франции пытались догнать итальянку Витоцци. Меркушина передала эстафету Юлии Джиме на 4 месте.

В шаге от пьедестала

Олимпийская чемпионка из Украины лишь последним выстрелом промахнулась на первой своей стрельбе. Юлия подтянула нашу команду в топ-3 лидеров. Отставание от Норвегии, за которую бежала Тириль Экхофф, составляло лишь 7 секунд.

На своем втором круге украинка не стала форсировать события и идти в одном темпе с "норвежской ракетой" Экхофф. Второй огневой рубеж заставил пощекотать нервы украинских фанатов – дважды в "молоко". Но чемпионка Олимпиады в Сочи быстро закрыла мишени – 4 место.

Неудержимые Блашко и Пидгрушная

На своем третьем круге Джима стиснув зубы передала эстафету Дарье Блашко третьей. С одним дополнительным патроном заперла все 5 мишеней 25-летняя украинка. Сборная Украины продолжала идти на третьем месте. Лидерство оставила за собой Норвегия.

Что-то невероятное сотворила Блашко на стойке. Дарья единственная из лидеров выбила 5 из 5 и вывела Украину в лидеры гонки. Однако уже на круге украинка проиграла 23 секунды соперницам и снова откатилась на 4 место.

Завершала эстафету для сборной Украины Елена Пидгрушная, которая является стабильным финишером команды. Сильный ветер помешал лидерам вотстреляться "чисто", но капитан нашей команды оказалась сильнее погодных условий – 5 из 5. Украина снова стала лидером эстафеты. Меньше, чем в секунде была норвежка, которая уже на первых метрах опередила украинку.

Стойку опытная украинка закрыла из семи – третье место, лишь в двух секундах от второй Германии. Лидером была Норвегия, которая и финишировала первой. Пидгрушная получила для Украины "бронзу". Немка финишировала второй.