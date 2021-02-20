В субботу, 20 февраля, Львов сыграл домашний матч против Колоса. Игра закончилась победой гостей, а в матче дважды был назначен пенальти.

Львів – Колос 0:2

Голы: Ореховский, 33, 74 (пен)

Нереализованный пенальти: Ренан, 90+5 (Львов)

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Львов не слишком удачно провел первый тайм против Колоса. За первые 45 минут хозяева поля нанесли ни одного удара в створ ворот Волынца. А единственная попытка – удар Шины выше ворот после прострела с фланга.

Зато Колосу удалось забить еще в первом тайме. Команда разыграла угловой, после чего был навес в штрафную. А уже там Ореховский головой отправил мяч в ворота Костика.

Видео первого гола Ореховского

Во втором тайме Львов пытался сравнять счет. Но удары, которые наносила команда, в голы не превращались. Зато пропустили сами. Но с пенальти – Михоуби сбил в штрафной Чурко, и арбитр сразу указал на точку. К мячу подошел Ореховский и точно пробил, оформив дубль.

Видео второго гола Ореховского

Гол престижа Львов мог забить в компенсированное арбитром время, когда арбитр второй раз в этом матче назначил пенальти. Но на этот раз в ворота Колоса. Но переиграть Волынца с отметки Ренану не удалось. Сразу после этого прозвучал финальный свисток.

После этого матча Колос поднимается на шестое место в турнирной таблице. Команда прерывает свою серию из пяти матчей без побед.

Львов же теряет возможность приблизиться к Мариуполю и оторваться от преследователей. Команда и в дальнейшем на десятом месте.