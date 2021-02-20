В субботу, 20 февраля, состоялось мерсисайдское дерби – Ливерпуль на своем поле принимал Эвертон. И потерпел очередное поражение дома.

Ливерпуль – Эвертон 0:2

Голы: Ришарлисон, 3, Сигурдссон, 83 (пен)

Это было 238 мерсисайдское дерби. И к этому матчу обе команды подходили не в лучшем состоянии. Ливерпуль проиграл три последних матча в АПЛ. Кроме того, команда трижды подряд проиграла на своем стадионе. Эвертон тоже трижды подряд не сумел обыграть соперника. Но команда сыграла вничью в МЮ на выезде.

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Открыть счет в этом матче удалось уже на третьей минуте – Родригес удачным пасом вывел на ударную позицию Ришарлисона, и бразильский нападающий выиграл дуэль у соперника, пробив мимо Алиссона в дальний угол ворот.

После этого Ливерпуль бросился сравнивать счет. Но пробить Пикфорда так и не сумели. А на 30-й минуте произошла еще одна неприятность для "красных" – травму получил Хендерсон и пополнил лазарет команды.

Во втором тайме владение мячом хозяевами поля стало тотальным. Но перевести это в забитые голы команде так и не удалось. зато в конце встречи Эвертон забил еще раз. Калвер-Льюин выходил на ворота Алиссона. С первым ударом голкипер справился. Но при попытке пробить еще раз форвард был сбит Александер-Арнольдом. Арбитр назначил пенальти (хотя еще раз убедился в правильности этого решения с помощью VAR). Удар с отметки реализовал Сигурдссон.