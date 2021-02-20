Как украинки награждали сами себя на чемпионате мира по биатлону: видео церемонии
Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовые награды в эстафете. Наши биатлонистки после гонки приняли участие в церемонии награждения.
Источник:твиттер IBU
Сборная Украины в женской эстафете заняла третье место. Хотя до конца боролась за победу, а проиграла борьбу за второе место, уступив 0,4 секунды немкам.
Как это было Сборная Украины завоевала "бронзу" женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону
После гонки состоялась традиционная церемония награждения. И из-за пандемии коронавируса она была немного необычной. Биатлонистки награждают сами себя, чтобы ограничить круг лиц.
Так и случилось с украинками. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашка и Елена Пидгрушная сами на себя вешали бронзовые медали чемпионата мира.
А немки и норвежки награждали своих партнерш по сборной.
Отметим, что эта бронзовая медаль – пока единственная для сборной Украины на чемпионате мира по биатлону 2021 в Поклюке.
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