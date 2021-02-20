Женская сборная Украины по биатлону завоевала бронзовые награды в эстафете. Наши биатлонистки после гонки приняли участие в церемонии награждения.

Сборная Украины в женской эстафете заняла третье место. Хотя до конца боролась за победу, а проиграла борьбу за второе место, уступив 0,4 секунды немкам.

Как это было Сборная Украины завоевала "бронзу" женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

После гонки состоялась традиционная церемония награждения. И из-за пандемии коронавируса она была немного необычной. Биатлонистки награждают сами себя, чтобы ограничить круг лиц.

Так и случилось с украинками. Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашка и Елена Пидгрушная сами на себя вешали бронзовые медали чемпионата мира.

А немки и норвежки награждали своих партнерш по сборной.

The medal ceremony wraps up a great women's relay at the World Championships in @BiatlonPokljuka - but in just a short while we'll be back with the next competition: the men's relay https://t.co/bk5aBBso9Q | #pokljuka2021 pic.twitter.com/HyTEh6tgLO — IBU World Cup (@IBU_WC) February 20, 2021

Отметим, что эта бронзовая медаль – пока единственная для сборной Украины на чемпионате мира по биатлону 2021 в Поклюке.