Сборная Украины по баскетболу сыграла очередной матч отбора на Чемпионат Европы 2022 года. В Киеве наша команда обыграла Словению.

Украинцам в этом матче надо было не только побеждать, но и делать это с разницей в 12 и более очков, чтобы получить шанс на первое место в группе. Ведь первая игра между этими командами закончилась поражением украинцев 73:84.

Стоит увидеть Пас через всю площадку: неистовый данк украинского баскетболиста Леня в НБА – видео

И если с первой задачей украинцы справились, то выиграть с нужной разницей так и не удалось.

Джером Рэндл открыл счет в этом матче дальним броском. Но после этого соперник ошеломил рывком 9:0. Поэтому до третьей четверти украинская команда была постоянно в роли догоняющей.

На последнюю четверть обе сборные вышли при минимальном преимуществе гостей. И только тогда сборная Украины не просто вышла вперед в счете, но и сумела удержать это преимущество.

Украина – Словения 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23)

Самым результативным в составе нашей команды и матча в целом стал Джером Рэндл – 24 очка.

Сборная Украины потеряла возможность выйти из группы с первого места. Хотя еще перед этим гарантировала себе попадание на Евробаскет-2022. Теперь же в понедельник, 22 февраля, в матче против Венгрии решится судьба второго места. Украине нужно побеждать с разницей в три очка.