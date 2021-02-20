Нападающий дортмундской Боруссии Эрлинг Холлан отметился дублем в дерби против Шальке. Особенно эффектным получился его первый гол в этом матче.

Боруссии долго не удавалось забить в матче против Шальке. Но в конце первого тайма в ворота "кобальтовых" влетело сразу два гола.

Напомним Дубль Холанна принес Боруссии Дортмунд победу в напряженном матче против Севильи: видео

Первым отличился Санчо, который воспользовался ошибкой защиты соперников и мощно пробил в угол ворот.

А уже во время второго гола Санчо выступил ассистентом. А забил Холанн. После навеса партнера форвард нанес эффектный удар в падении и с разворота.

На этом проблемы Шальке не закончились. Во втором тайме еще один гол забил Геррейро, а Холлан дубль. Таким образом Боруссия победила в рурском дерби со счетом 4:0.

Видео эффектного гола Холанна в падении