Наоми Осака победила на Australian Open 2021
Третья ракетка мира японка Наоми Осака одержала победу на Australian Open. В финале она обыграла Дженнифер Брэди из США.
Источник:24 канал
Финальный поединок оказался довольно коротким – 1 час и 19 минут .. Для достижения победы, Осаке хватило двух сетов.
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В каждом из этих сетов Осака дважды реализовала брейк, на что американка отвечала только одним. Еще в первом сете в десятом гейме японка, уступая на подаче соперницы 40:15, выиграла четыре розыгрыша подряд. Во втором сете Осака была впереди 4:0, но после этого проиграла два гейма подряд. Но в девятом гейме на своей подаче выиграла его начисто.
Наоми Осака – Дженнифер Брэди 2:0 (6:4, 6:3)
Видео последней подачи и церемония награждения Наоми Осаки
Наоми Осака на Australian Open: главное
- Для Осаки это четвертая победа на турнирах Grand Slam. При этом она выиграла все четыре турнира, в финалах которых она играла.
- Кроме того, она выигрывает по одному такому турнира четвертый год подряд: US Open в 2018-м и 2020-м, а также Australian Open в 2019-м и 2021-м.
- Она стала 16-й теннисисткой, которая одержала победу на четырех турнирах GS.
- Осака продолжает свою победную серию, которая продолжается уже на протяжении 21 матча. Последнее поражение японки датировано в начале февраля 2020 года, когда она уступила в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг испанке Сари Соррибес-Тормо.
- Благодаря победе на Australian Open, в понедельник, 22 февраля, Наоми Осака поднимется на второе место в рейтинге WTA.
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