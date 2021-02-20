Третья ракетка мира японка Наоми Осака одержала победу на Australian Open. В финале она обыграла Дженнифер Брэди из США.

Финальный поединок оказался довольно коротким – 1 час и 19 минут .. Для достижения победы, Осаке хватило двух сетов.

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В каждом из этих сетов Осака дважды реализовала брейк, на что американка отвечала только одним. Еще в первом сете в десятом гейме японка, уступая на подаче соперницы 40:15, выиграла четыре розыгрыша подряд. Во втором сете Осака была впереди 4:0, но после этого проиграла два гейма подряд. Но в девятом гейме на своей подаче выиграла его начисто.

Наоми Осака – Дженнифер Брэди 2:0 (6:4, 6:3)

Видео последней подачи и церемония награждения Наоми Осаки

Наоми Осака на Australian Open: главное