В субботу, 20 февраля, чемпионат мира по биатлону-2021 продолжился мужской эстафетой. Сборная Украины в течение трех этапов была близка к медали, но после этапа от Дудченко остановилась в шаге от пьедестала.

Норвегия уже с первых секунд встречи захватила лидерство и не отдала до конца гонки. Борьба велась только за" серебро "и"бронзу". Последняя стрельба расставила все точки над "і".

Вот так Сборная Украины завоевала "бронзу" женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону

На последнем круге между собой второе и третье места распределили швед и представитель РБУ. Себастьян Самуэльссон легко отцепил соперника и финишировал вторым. РБУ – "бронза".

Результаты гонки

1. Норвегия (0+8)

2. Швеция (0+7)

3. РБУ (0+5)

...

5. Украина (0+5)

Ход гонки

Стартером сборной Украины был 23-летний Богдан Цымбал. Украинец безошибочно сработал на первом огневом рубеже – 9 место с отставанием в 9 секунд. Во всей красе продемонстрировал себя Богдан и на второй стрельбе – 5 из 5. Сборная Украины уже поднялась в топ-3 и от Норвегии, которая захватила лидерство, отделяли 10 секунд.

На последний круг талантливого биатлониста из Украины не хватило. Богдан проиграл лидеру 45 секунд, передав эстафету капитану Дмитрию Пидручному десятым. Перед первой своей стрельбой опытный биатлонист поднял Украину на две ступеньки вверх. Тернополянин поддержал "чистую" стрельбу своего партнера по команде. Украина вышла после третьей стрельбы уже на 6-й позиции.

Потерянная медаль

Вторая стрельба стала проблемой для всех сборных, но Пидручный выделился – 5 из 5, подняв Украину в топ-3. Как раз на третьем месте Дмитрий передал эстафету Артему Приме – 18 секунд до норвежца. После лежки Прима оставил команду на третьем месте, закрыв все мишени с помощью дополнительного патрона.

Идеальную стрельбу выдал Прима на стойке – "чисто". Отличный подарок от соперников, которые ошиблись на рубеже. 30 секунд отдаляли украинскую сборную от Норвегии, которая продолжала быть на вершине. На зубах украинец проехал последний круг, передав Антону Дудченко эстафету вторым.

Первая стрельба сразу отбросила Украину со 2-й на 6-ю позицию. С двумя дополнительными патронами сработал Дудченко. Стойку Антон закрыл из шести патронов и выехал на последний круг четвертым. Дудченко не удалось догнать топ-3 лидеров, но и уступил Франции – 5 место.