"Лион" и "Бавария" разыграли путевку в финал Лиги чемпионов сезона 2019/2020, а Марина Бех-Романчук получила "серебро" на престижных соревнованиях в Венгрии. Главные новости спорта за 19 августа – читайте в дайджесте.

"Бавария" вышла в финал Лиги чемпионов

Французский "Лион" и немецкая "Бавария" разыграли вторую путевку в финал Лиги чемпионов. Об этом сообщает 24 канал.

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Победу в полуфинале прогнозируемо одержала "Бавария" – 3:0. Французы лучше начали поединок, однако "Бавария" ошеломила соперника голом Гнабри на 18 минуте.

На 33 минуте Серж оформил дубль, и беспомощный "Лион" потерял надежду на финал. После перерыва "Бавария" довела матч до логического завершения.

Последний гол в игре на 88 минуте забил Роберт Левандовский. Для польского нападающего это 15-й гол в этой кампании Лиги чемпионов.

В финале "Бавария" сыграет с французским ПСЖ. Матч состоится 23-го августа.

Бех-Романчук выиграла "серебро"

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук приняла участие в престижных соревнованиях в Венгрии – "Мемориале Иштвана Дьюлаи". Марина получила серебряную награду.

Украинская прыгунья в длину с результатом 6.76 метра финишировала второй на легкоатлетическом турнире в венгерском Секешфехерваре.

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Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке. В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.

От победительницы соревнований Марину отделил всего 1 сантиметр. Представительница Беларуси Настасья Мирончук-Иванова продемонстрировала результат 6,77 метра.

Результаты:

Настасья Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.77 м

Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76 м

Диана Лешти (Венгрия) – 6.65 м

Куман возглавил "Барселону"

Каталонская "Барселона" объявила о назначении нового главного тренера. Наставником каталонцев стал теперь уже экс-тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Контракт рассчитан на 2 года.

"Барселона" осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена.

Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем – контракт с ним был расторгнут тоже досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Что известно о Кумане

Куман выступал за "Барселону" как футболист на протяжении 1989/95 годов. Вместе с клубом четыре раза выигрывал чемпионат Испании, по одному разу Кубок Испании и Кубок Чемпионов.

Рональд является чемпионом Европы 1988-го года в составе национальной сборной Нидерландов. Он вошел в историю как самый результативный защитник. Куман забил 253 гола в 763-х матчах.

Начал свою тренерскую карьеру Куман именно в "Барселоне" – он был помощником главного тренера команды. Впоследствии в сезоне 1998/99 возглавлял "Барселону В".

Возглавлял десяток клубов, самые известные из которых "Аякс", "Бенфика", "Валенсия" и "Эвертон".

Последним местом работы Кумана была сборная Нидерландов, которая должна в 2021 сыграть с Украиной на Евро-2020.

УЕФА может отменить Лигу наций-2020

УЕФА собирается рассмотреть вопрос об отмене Лиги наций 2020 года. Причиной такого решения является пандемия коронавируса.

Представители ведущих футбольных стран (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) лоббируют отмену турнира из-за плотности календаря сезона 2020/21.

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Игрокам команд будет сложно перенести такие большие нагрузки, они не будут успевать нормально восстанавливаться в перерыве между поединками.

Еще одной причиной решения об отмене стало то, что матчи сборных будут проходить при пустых трибунах. Такие встречи не будут приносить никакого заработка от продажи билетов.

Третьей причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых странах.

Украина в Лиге наций попала в одну из самых сложных групп. Команда Шевченко встретится с Германией, Испанией и Швейцарией.

Команды Формулы-1 подписали новые контракты

Все команды подписали новые соглашения с Формулой-1, которые будут действовать с 2021 года. Первой поставила свою подпись команда McLaren.

Новые контракты рассчитаны до конца 2025 года.

Этот договор обязывает команды не покидать Формулу-1 до истечения срока контракта.

Если какая-то команда не подписала бы соглашение, то этим объявила бы об отказе от участия в Формуле-1 со следующего года.