Сборная Украины по футболу узнала место проведения последнего матча в Лиге наций-2020. До последнего "сине-желтые" не знали, где состоится выездной матч против команды Испании.

Сборная Испании будет принимать украинскую команду в рамках Лиги наций на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано". Об этом сообщает официальный сайт сборной Испании.

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Встреча подопечных Луиса Энрике со сборной Украины состоится 6 сентября. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Что известно о стадионе "Альфредо ди Стефано"? Это тренировочная база мадридского "Реала". На нем проводит домашние матчи "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В. Стадион вмещает 6 000 зрителей.

Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций