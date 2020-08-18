Испания – Украина: стало известно, где состоится матч Лиги наций
Сборная Украины по футболу узнала место проведения последнего матча в Лиге наций-2020. До последнего "сине-желтые" не знали, где состоится выездной матч против команды Испании.
Сборная Испании будет принимать украинскую команду в рамках Лиги наций на мадридском стадионе "Альфредо ди Стефано". Об этом сообщает официальный сайт сборной Испании.
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Встреча подопечных Луиса Энрике со сборной Украины состоится 6 сентября. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Что известно о стадионе "Альфредо ди Стефано"?Это тренировочная база мадридского "Реала". На нем проводит домашние матчи "Реал Мадрид Кастилья", который выступает в Сегунде В. Стадион вмещает 6 000 зрителей.
Календарь матчей сборной Украины в Лиге наций
- Украина – Швейцария. 3 сентября 2020 года. Львов, "Арена Львов".
- Испания – Украина. 6 сентября 2020 года. Мадрид, "Альфредо ди Стефано".
- Украина – Германия. 10 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Украина – Испания. 13 октября 2020 года. Киев, НСК "Олимпийский".
- Германия – Украина. 17 ноября. Лейпциг, "Ред Булл Арена".
- Швейцария – Украина. 17 ноября 2020 года. Люцерн, "Свисспорарена".