УЕФА собирается рассмотреть вопрос об отмене Лиги наций 2020 года. Причиной такого решения является пандемия коронавируса.

О таких кардинальных изменениях сообщает Telegram-канал инсайдера Вячеслава Короткина.

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Под угрозой срыва

По информации, представители ведущих футбольных стран (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) лоббируют отмену турнира в связи с тем, что календарь сезона 2020/21 очень плотный из-за позднего старта национальных чемпионатов и еврокубков.

Игрокам команд будет сложно перенести такие большие нагрузки, они не будут успевать нормально восстанавливаться в перерыве между поединками.

Еще одной причиной решения об отмене стало то, что матчи сборных пройдут при пустых трибунах. Такие встречи не будут приносить никакого заработка от продажи билетов.

Третьей причиной стало ухудшение эпидемиологической ситуации в некоторых странах.

УЕФА выступал за доигрывание внутренних чемпионатов и еврокубков. Но сейчас может не устоять под серьезным давлением ведущих клубов, которые ставят собственные клубные интересы выше национальных.

Ситуация должна обсуждаться уже сегодня, 19 августа, на видеоконференции генсеков национальных федераций, входящих в УЕФА. По мнению экспертов, отмена Лиги наций и ее проведение в процентном значении колеблется 55% на 45%.

Также они могут отменить соревнования национальных команд U-19.

Добавим, что группа в Лиге наций у Украины одна из самых сложных. Команда Шевченко встретится с Германией, Испанией и Швейцарией.