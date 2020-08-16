Каталонская "Барселона" после позорного поражения от "Баварии" в Лиге чемпионов и неудачи в Ла Лиге готовится обновить состав. Сразу несколько ведущих футболистов покинут "Барселону" в это межсезонье.

Как сообщает Mundo Deportivo, "Барселона" планирует провести перестройку состава в летнее межсезонье.

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По информации источника, в клубе считают неприкосновенными только Лионеля Месси, Фрэнки де Йонга, Марка-Андре тер Штегена, а также молодых игроков команды Ансуи Фати и Рики Пуча.

Впрочем, Месси вроде отказывается продлевать контракт.

Кто покинет "Барселону"

Покинуть "Барселону" могут Луис Суарес, контракт которого истекает летом 2021 года. Также уйти из команды могут Антуан Гризманн, Жорди Альба, Иван Ракитич, Серджио Роберто, Артуро Видаль и Нелсон Семеду.

Кроме того, каталонский клуб могут покинуть Самюэль Умтити и Усман Дембеле, поскольку их в "Барселоне" считают слишком травматичными.

Готов уйти из "Барселоны" защитник Жерар Пике. Об этом испанец заявил публично.

Провальный сезон "Барселоны"

Каталонский клуб впервые за долгое время остался без титулов в сезоне.

"Барселона" вылетела из Кубка Испании, проиграла "Реалу" борьбу за чемпионство в Ла Лиге.

Также "блауграна" позорно покинула Лигу чемпионов, проиграв "Баварии" 8:2.