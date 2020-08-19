Все команды подписали новые контракты с Формулой-1
Все команды подписали новые соглашения с Формулой-1, которые будут действовать с 2021 года. Первым поставила свою подпись команда McLaren.
Новые контракты рассчитаны до конца 2025 года. Об этом сообщает SkySports.
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Новые контракты команд
Не только Ferrari подписало новое соглашение. Его также заключили команды McLaren и Williams. Именно они сделали это первыми среди всех. Этот договор обязывает команды не покидать Формулу-1 до истечения срока контракта.
Все остальные 7 команд тоже уже заключили новое соглашение с Формулой-1. Если какая-то команда не подписала бы соглашение, то этим объявила бы об отказе от участия в Формуле-1 со следующего года.
Ранее сообщалось, руководство Mercedes не слишком довольно условиям соглашения, поэтому продолжает переговоры с Формулой-1.
Добавим, что 16 августа британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Испании сезона-2020. Хэмилтон выиграл четвёртый гонку в сезоне.
- Чемпионат мира в классе Формула-1 проходит ежегодно и состоит из гран-при или этапов, которые проводятся на специально построенных трассах и подготовленных улицах города.
- По итогам всех гонок определяется победитель чемпионата. В Формуле-1 соревнуются как отдельные пилоты, так и команды. Пилот-победитель получает титул чемпиона мира, а команда-победитель получает Кубок конструкторов.