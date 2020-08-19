Украинские легкоатлетки примут участие в соревнованиях Бриллиантовой лиги в Стокгольме. 23 августа Украина, которая полетела на соревнования в боевом составе, поборется за призовые места.

Сезон в легкой атлетике стартовал и набирает обороты. Состав участниц на турнир сообщил официальный сайт Бриллиантовой лиги.

Вот так: Легкоатлетка Магучих-победительница этапа Бриллиантовой лиги, Левченко-вторая

Состав Украины

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук посоревнуется в прыжках в длину, также участие в соревнованиях примут еще три украинские представительницы.

Анна Рыжикова выступит в забеге на 400 метров с барьерами, а Юлия Левченко и Ярослава Магучих – в прыжках в высоту.

Добавим, что Левченко и Магучих феерически начали новый сезон, который стартовал в Монако.

Обеим украинкам же подчинилась высота 1,98. Но Магучих использовала меньшее количество попыток для этого, чем Левченко, поэтому вышла победительницей в этом противостоянии.

К сожалению, прыгнуть на высоту 2,01 девушкам не удалось. Тем не менее, это не стало препятствием занять лидерские позиции. В итоге Магучих поднялась на высшую ступень пьедестала, а Левченко стала второй.

Что известно о Бриллиантовой лиге

Это легкоатлетические соревнования, основанные еще в 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Бриллиантовая лига заменила другую серию соревнований, Золотую лигу, старты в которой проводились в период с 1998 до 2009 года.

Серия стартов в рамках Бриллиантовой лиги состоит из 14 этапов, которые происходят не только на традиционных европейских аренах, но и в США, Китае и Катаре. За главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена лишь на 7 из 14 этапов.