21 августа "Севилья" и "Интер" определят победителя розыгрыша Лиги Европы сезона 2019/20. О самом главном перед матчем – читайте на Спорт24.

Севилья – Интер: анонс

Что: финал Лиги Европы

Где: "Рейн Энерги Штадион", Кельн, Германия

Когда: Пятница, 21 августа, 22: 00

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, Воля, сайт Спорт24.

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Успех "Севильи" в Лиге Европы

Кто бы из тренеров ни возглавлял "Севилью", она не теряет своей страсти к меньшему из еврокубков. За последние почти двадцать лет команда пять раз выиграла Кубок УЕФА/Лигу Европы. За последние шесть лет – трижды. Каждый раз, когда андалузцы доходили до стадии полуфинала, они брали трофей. Хорошая традиция и яркий ориентир для Хулена Лопетеги.

Под руководством этого тренера "Севилья" медленно запрягала, но затем набрала скорость, которая позволяла претендовать на пьедестал в Ла Лиге. В итоге "Севилья" стала четвертой, хотя уступила "Атлетико" только по дополнительным показателям. Важнее то, что команда гарантировала себе место в группе Лиги чемпионов – это хорошие финансовые вливания и фундамент для Лопетеги. Лига Европы в таком контексте – турнир для души.

А что там "Интер"?

Команда Антонио Конте не смогла завоевать первое место в чемпионате Италии, поэтому сейчас активно распространяются слухи от авторитетных источников, что на тренерском мостике "Интера" этим летом произойдут изменения. Тем более Антонио Конте активно конфликтует с руководством клуба. Это может создать некоторую нервозность в коллективе.

Относительно игровой формы к миланцам немного вопросов. Последний раз "Интер" проигрывал еще 5 июля в матче с "Болоньей" 1:2. Победная серия подопечных Конте составляет пять матчей, в том числе три игры Лиги Европы.

У "Интера" только 3 победы в Лиге Европы. В последний раз "нерадзурри" выигрывали еще в 1998-м.

Что прогнозируют букмекеры

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является итальянский клуб. На победу "Интера" предлагается ставить за 2,21. Шансы "Севильи" одержать победу в основное время оценены коэффициентом 3,45.

Если основное время матча завершится вничью, сыграет ставка с коэффициентом 3,40. Чемпионство "Интера" оценивается коэффициентом 1,64, а "Севильи" – 2,33.

Кто рассудит матч

Финал будет обслуживать нидерландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели.

Его ассистентами станут Марио Дикс и Хессел Стегстра. Четвертым судьей будет грек Анастасиос Сидиропулос. В бригаду видеоасистентов вошли нидерландцы Йохем Кампхюйс и Кевин Блом, а также поляки Павел Гиль и Томаш Сокольницки.

В карьере Данни Маккели это будет первый финал Лиги Европы в статусе главного арбитра матча.