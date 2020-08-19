Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу подтвердил, что новым главным тренером команды станет нынешний наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Официально тренера презентуют в ближайшее время.

Если стороны договорятся о контракте, тогда тренеру за досрочное расторжение контракта со сборной Нидерландов придется заплатить компенсацию. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Новый наставник

Одной из причин того, что каталонский клуб еще не объявил о назначении Кумана, как раз есть необходимость заплатить компенсацию за досрочное расторжение контракта.

Клуб готов помочь тренеру в этом вопросе. Ориентировочная сумма составит 4-5 миллионов евро. По словам президента, клубу известно видение и философия игры Кумана.

Скорее всего контракт Кумана будет рассчитан на 2-3 года.

Добавим, что "Барселона" осталась без главного тренера после увольнения Энрике Сетьена. Кроме того, клуб расстался со спортивным директором Эриком Абидалем – контракт с ним был расторгнут тоже досрочно из-за неудовлетворительных результатов команды.

Куман уже был в тренерском штабе каталонцев после Мундиаля 1988 года. Возглавлял десяток клубов, самые известные из которых "Аякс", "Бенфика", "Валенсия" и "Эвертон".

Провальный сезон "Барселоны"