Мюнхенская "Бавария" 19-го августа стала вторым финалистом Лиги чемпионов сезона 2019/2020. В полуфинале "Бавария" на классе победила французский "Лион".

Лион – Бавария 0:3

Голы: Гнабри, 18, 33, Левандовский, 88

К теме: ПСЖ уверенно победил "Лейпциг" и вышел в финал Лиги чемпионов: видео

На пути к финалу оба коллектива выбили грозных соперников, пишет 24 канал. "Бавария" в 1/8 финала по сумме двух матчей остановила "Челси", а в четвертьфинале уничтожила "Барселону".

"Лион" дважды совершил сенсацию: в 1/8 финала французы победили чемпиона Италии – "Ювентус", в битве за полуфинал "львы" одолели "Манчестер Сити".

Что интересно, 10 лет назад "Лион" и "Бавария" уже встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Тогда победу по сумме двух матчей отпраздновала немецкая команда.

Алогичный первый тайм

Первую прекрасную возможность в матче имели французы. Тьяго неоправданно пошел в дриблинг в центре поля и потерял мяч. В результате Депаю удалось выйти один на один с Нойером, который далеко вышел из ворот. К счастью для "Баварии", Депай не попал в ворота под давлением Алабы и Боатенга.

Свою первую острую атаку "Бавария" развернула спонтанно. Горецка обыгрался с партнером и неудачно пробил из пределов штрафной. Мяч едва не закатился в угол ворот, однако Лопеш успел его отбить.

Высокий прессинг "Баварии", хоть и приносил дивиденды, однако "Лиону" удавалось его проходить, после чего у ворот мюнхенцев возникали очень опасные моменты. В частности, во время одной из атак Киммих задержался в нападении и обнажил правый фланг. Корне обыграл Горецку и прострелил в штрафную. Боатенг спас партнеров, прервав прострел.

Оборона "Баварии" дала слабину на 17 минуте. Хотя Дэвис догнал Экамби, но не доиграл момент до конца. В результате Экамби нанес удар из пределов штрафной, но попал в стойку. Старт матча очевидно был за "Лионом"!

Кстати: Неймар может пропустить финал Лиги чемпионов из-за опрометчивого нарушения

"Бавария" намек французов поняла быстро и ответила чудо-голом Гнабри. Серж на 18 минуте получил передачу на правом фланге от Киммиха, обыграл двоих защитников и, сместившись в штрафную, мощно попал в верхний угол – 1:0 алогичный гол немцев.

На 22 минуте "Бавария" остроумно разыграла штрафной: Тьяго перебросил стенку и точно отдал на Мюллера. Тот, к сожалению для мюнхенских фанов, не смог удачно прострелить.

Через 3 минуты французы подарили момент Гнабри. Серж подхватил мяч после неудачного выноса и сильно пробил низом. Лопеш успел сгруппироваться и совершил сейв.

На 33 минуте "Бавария" удвоила преимущество: Гнабри воспользовался неудачной игрой на правом фланге от защитника и разогнал атаку. Серж отдал на фланг на Перишича, который прострелил на Левандовского. Удар Роберта вратарь "Лиона" парировал, но был беспомощным после добивания все того же Гнабри.

Через 5 минут Гнабри мог записать в свой актив ассист: Серж из пределов штрафной прострелил на дальнюю стойку, где уже был Левандовский. Роберту буквально не хватило нескольких сантиметров, чтобы вогнать мяч в сетку.

В качестве вывода первого тайма следует сказать, что "Бавария" начала матч с высокой линией защиты и прессингом. "Лиону" удавалось выходить в атаки благодаря длинным вертикальным передачам. Более близкими к результативному удару были французы, однако гол "Баварии" успокоил матч и "Бавария" спокойно выиграла первую половину игры.

Победа на классе

На старте второго тайма обе команды провели замены: у "Лиона" вышел Мендес вместо Бруно. Между тем Ханси Флик снял с игры Боатенга, которого заменил Зюле.

На 51 минуте снять все вопросы в матче мог Перишич. Иван получил ювелирную передачу и вышел один на один с Лопешем. Но хорват пробил по низу, и голкипер забрал мяч в руки.

Несмотря на то, что "Лион" уступал, французы не шли в высокий прессинг. От этого сильно выигрывала "Бавария", которая контролировала мяч. Что интересно, чемпионы Германии отказались от активного продвижения в нападении.

Это впечатляет: Хирургическая точность: Нойер забросил мяч в узенькое окно высокого здания – видео

На 56 минуте "Лион" создал момент после углового. Марсело удачно сыграл на втором этаже и пробил почти в угол. Нойер совершил чудесное спасение.

Через 2 минуты "Лион" уже был обязан забивать гол. Ауар выкатил на Экамби, который с близкого расстояния не обыграл Нойера. "Лион" заметно начал перехватывать инициативу.

Ближе к 70-й минуте "Бавария" отодвинула игру от своих ворот, хотя состав "Лиона" был освежен 4 футболистами со скамейки запасных. Мюнхенцы были довольны счетом и создавалось впечатление, что они бросили играть. Или же просто экономили силы на финал.

Свой момент на 78 минуте имел Коутиньо. Игрок "Баварии" в своем фирменном стиле нанес обводящий удар, но мяч разминулся с углом ворот. Через 2 минуты бразилец отличился, но арбитр отменил гол Горецка, который в положении вне игры, коснулся мяча.

На 84-й минуте "Лион", который имел все меньше времени, чтобы отыграться, прибег к дальним ударам. В частности, футзальный удар нанес Ауар, однако Нойер был стеной.

Жирную точку в матче поставил никто иной, как Роберт Левандовски. На 88 минуте польский форвард пробил Лопеша ударом головой после навеса Киммиха. 15-й гол для Роберта в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Лион – Бавария видеообзор матча

В финале "Бавария" сыграет с французским "Лионом". Матч состоится 23-го августа.