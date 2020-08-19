Бех-Романчук выиграла "серебро" на первых престижных соревнованиях после карантина
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук приняла участие в престижных соревнования в Венгрии – "Мемориале Иштвана Дьюлаи". Марина получила серебряную награду.
Украинская прыгунья в длину с результатом 6.76 метра финишировала второй на легкоатлетическом турнире в венгерском Секешфехерваре. Об этом сообщает "Суспільне спорт".
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Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке.
В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.
В сантиметре от победы
От победительницы соревнований Марину отделил всего 1 сантиметр. Представительница Беларуси Настасья Мирончук-Иванова продемонстрировала результат 6,77 метра.
Результаты:
- Настасья Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.77 м
- Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76 м
- Диана Лешти (Венгрия) – 6.65 м