Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук приняла участие в престижных соревнования в Венгрии – "Мемориале Иштвана Дьюлаи". Марина получила серебряную награду.

Украинская прыгунья в длину с результатом 6.76 метра финишировала второй на легкоатлетическом турнире в венгерском Секешфехерваре. Об этом сообщает "Суспільне спорт".

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Бех-Романчук, для которой это был первый турнир после карантинной паузы, показала результат 6.76 метра в пятом прыжке.

В решающей попытке достигла отметки 6.72 м.

В сантиметре от победы

От победительницы соревнований Марину отделил всего 1 сантиметр. Представительница Беларуси Настасья Мирончук-Иванова продемонстрировала результат 6,77 метра.

Результаты:

Настасья Мирончук-Иванова (Беларусь) – 6.77 м Марина Бех-Романчук (Украина) – 6.76 м Диана Лешти (Венгрия) – 6.65 м