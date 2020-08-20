"Ліон" та "Баварія" розіграли путівку до фіналу Ліги чемпіонів сезону 2019/2020, а Марина Бех-Романчук здобула "срібло" на престижних змаганнях в Угорщині. Головні новини спорту за 19 серпня – читайте у дайджесті.

"Баварія" вийшла у фінал Ліги чемпіонів

Французький "Ліон" та німецька "Баварія" розіграли другу путівку до фіналу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє 24 канал.

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Перемогу у півфіналі прогнозовано здобула "Баварія" – 3:0. Французи краще розпочали поєдинок, проте "Баварія" приголомшила суперника голом Гнабрі на 18 хвилині.

На 33 хвилині Серж оформив дубль і безпорадний "Ліон" втратив надію на фінал. По перерві "Баварія" довела матч до логічного завершення.

Останній гол у грі на 88 хвилині забив Роберт Левандовський. Для польського нападника це 15-й гол у цій кампанії Ліги чемпіонів.

У фіналі "Баварія" зіграє з французьким ПСЖ. Матч відбудеться 23-го серпня.

Бех-Романчук виграла "срібло"

Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук взяла участь у престижних змаганнях в Угорщині – "Меморіалі Іштвана Дьюлаї". Марина здобула срібну нагороду.

Українська стрибунка у довжину з результатом 6.76 метра фінішувала другою на легкоатлетичному турнірі в угорському Секешфехерварі.

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Бех-Романчук, для якої це був перший турнір після карантинної паузи, показала результат 6.76 метра у п'ятому стрибку. У вирішальній спробі досягнула позначки 6.72 м.

Від переможниці змагань Марину відділив лише 1 сантиметр. Представниця Білорусі Настасія Мірончук-Іванова продемонструвала результат 6,77 метра.

Результати:

Настасія Мірончук-Іванова (Білорусь) – 6.77 м Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.76 м Діана Лешті (Угорщина) – 6.65 м

Куман очолив "Барселону"

Каталонська "Барселона" оголосила про призначення нового головного тренера. Наставником каталонців став тепер вже екстренер збірної Нідерландів Рональд Куман.

Контракт розрахований на 2 роки.

"Барселона" залишилася без головного тренера після звільнення Енріке Сетьєна.

Крім того, клуб розлучився зі спортивним директором Еріком Абідалем – контракт з ним був розірваний теж достроково через незадовільні результати команди.

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Що відомо про Кумана

Куман виступав за "Барселону" як футболіст протягом 1989/95 років. Разом з клубом чотири рази вигравав чемпіонат Іспанії, по одному разу Кубок Іспанії та Кубок Чемпіонів.

Рональд є чемпіоном Європи 1988-го року в складі національної збірної Нідерландів. Він увійшов в історію як найрезультативніший захисник. Куман забив 253 голи в 763-х матчах.

Розпочав свою тренерську кар'єру Куман саме у "Барселоні", він був помічником головного тренера команди. Згодом у сезоні 1998/99 очолював "Барселону В".

Очолював десяток клубів, найвідоміші з яких "Аякс", "Бенфіка", "Валенсія" та "Евертон".

Останнім місце роботи Кумана була збірна Нідерландів, яка повинна у 2021 зіграти з Україною на Євро-2020.

УЄФА може скасувати Лігу націй-2020

УЄФА збирається розглянути питання про скасування Ліги націй 2020 року. Причиною такого рішення є пандемія коронавірусу.

Представники провідних футбольних країн (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція) лобіюють скасування турніру через щільність календаря сезону 2020/21.

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Гравцям команд буде складно перенести такі великі навантаження, вони не будуть встигати нормально відновлюватись у перерві між поєдинками.

Ще однією причиною рішення про скасування стало те, що матчі збірних відбуватимуться за порожніх трибун. Такі зустрічі не будуть приносити жодного заробітку від продажу квитків.

Третьою причиною стало погіршення епідеміологічної ситуації у деяких країнах.

Україна в Лізі націй потрапила в одну з найскладніших груп. Команда Шевченка зустрінеться з Німеччиною, Іспанією та Швейцарією.

Команди Формули-1 підписали нові контракти Усі команди підписали нові угоди з Формулою-1, які діятимуть з 2021 року. Першою поставила свій підпис команда McLaren.

Нові контракти розраховані до кінця 2025 року.

Цей договір зобов'язує команди не залишати Формулу-1 до закінчення терміну контракту.