В Украине не смогли сыграть все футбольные матчи последнего тура в 2020 году. Руслан Малиновский забил за Аталанту, а Роман Яремчук – за Гент. Владислав Сиренко получил титул WBC Asia в тяжелом весе. Такими были главные новости спорта 13 декабря

Отменен матч Ингулец – Шахтер

Открывать воскресную программу УПЛ должен был матч Ингулец – Шахтер. Но команды так и не сыграли. Поле стадиона в Кропивницком было неготово к игре. Оно промерзло, ведь не был включен обогрев.

Поэтому матч отменили. Состоится ли игра вообще – пока неизвестно. Вполне вероятно, что Ингульцу засчитают техническое поражение.

Остальные матчи УПЛ состоялись, как и было запланировано. Десна победила Мариуполь 2:0 и поднялась на третье место. Заря на выезде с таким же счетом обыграла Александрию. Луганчане теперь четвертые. Уже в среду, 16 декабря, Десна и Заря сыграют перенесенный матч 1/8 финала кубка Украины.

Голы Малиновского и Яремчука

Украинские легионеры заграницей заставили вспомнить о себе. Руслан Малиновский впервые за месяц сыграл за Аталанту. И забил гол в ворота Фиорентины. Это его первый гол в чемпионате Италии в этом сезоне. А Малиновский был назван лучшим игроком этого матча.

Забил и Роман Яремчук. Он отличился на 86-й минуте, а его гол стал победным для Гента. Команда прервала свою серию неудач, которая состояла из пяти подряд проигранных поединков.

Сиренко получил титул WBC Asia

Украинский боксер Владислав Сиренко одержал свою 15 победу на профессиональном ринге. На этот раз победил другого украинца Константина Довбищенко в бою за титул WBC Asia. Бой длился все 10 раундов и закончился победой Сиренко решением судей.

Неудачные выступления украинцев в Хохфильцене

В Хохфильцене закончился третий этап кубка мира по биатлону. В последний день женщины бежали гонку-преследование, а мужчины – эстафету.

Среди женщин лучшей из украинок оказалась Дарья Блашко, которая сумела финишировать на 18-м месте. Но если бы не промах на последнем огневом рубеже, она могла бы посоревноваться и за попадание в первую десятку.

Относительно мужчин, то наша команда закончила эстафету 13-й. Подвела как и скорость на трассе, так и стрельба.

Хотя еще больше стрельба подвела норвежцев, которым пришлось бежать круг штрафа, из-за чего они проиграли борьбу за первое место (но финишировали вторыми).

Последняя гонка в Формуле-1 в 2020 году

В Бахрейне состоялся последний этап Формулы-1-гран-при Абу-Даби. Победу одержал Макс Ферстаппен, который и стартовал с поул-позишн. Но в общем зачете он остался лишь третьим, позади двух пилотов Mercedes – Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.