В воскресенье, 13 декабря, гонкой преследования для женщин завершился 3 этап Кубка мира по биатлону сезона 2020/21, который состоялся в австрийском Хохфильцене.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, которая допустила один промах на последней стрельбе, но благодаря фантастическому ходу удержала отрыв от белоруски Динары Алимбековой, у которой ни одного промаха, пишет 24 канал.

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Третьей с тремя промахами стала француженка Жюлия Симон, которая на финише смогла обойти опытную шведку Анну Эберг.

Теперь Олсбю-Ройселанд стала новым лидером общего зачета Кубка мира. Но Алимбекова и Эберг на расстоянии вытянутой руки.

Гонка преследования, Хохфильцен. Женщины

1. Марте Олсбю-Ройселанд (1+0+0+1) 29:04,6

2. Динара Алимбекова (0+0+0+0) +13,9

3. Жюлия Симон (2+1+0+0) +17,8

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18. Дарья Блашко (0+0+0+1) +1:59,3

43. Юлия Джима (1+0+2+2) +3:37,7

52. Екатерина Бех (0+3+2+0) +4:54,7

Как прошла гонка для украинок

Украину в этой гонке представляли Дарья Блашко, Юлия Джима и Екатерина Бех. Валентина Семеренко решила пропустить преследование. Она должна была стартовать 45-й.

Первой на старт вышла Джима. Однако, аж 5 промахов украинки не позволили ей бороться даже за улучшение стартовой позиции. Юлия пришла к финишу 43-й.

Сразу за Джимой на трассу вышла Дарья Блашко. Украинка допустила досадный промах на последнем огневом рубеже и потеряла шансы в борьбе за топ-10. В итоге, Дарья финишировала 18-й и улучшила свою позицию на 6 мест, проиграв победительнице гонки почти 2 минуты.

Юная Екатерина Бех со стартовым 59-м номером сделала 5 промахов, но кое-что смогла улучшить свою позицию, придя к финишу на 52 месте.